Europa intenta fortalecerse mientras EEUU planea mediación para poner fin a la guerra en Ucrania

Los gobernantes europeos tomaron medidas el domingo para responder a las iniciativas asertivas de Estados Unidos encaminadas a poner fin a la guerra en Ucrania, mientras Francia anunciaba una reunión de líderes continentales y los países bálticos pedían nuevos pasos para fortalecer la posición de Kiev en cualquier negociación futura.

Las maniobras de Europa para posicionarse —el principal respaldo militar y financiero de Ucrania junto con Washington— ocurren mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha intentado rápidamente mediar un fin a los combates, tres años después de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.

En un momento en que las fuerzas de Moscú han logrado algunas ganancias territoriales en el este de Ucrania en los últimos meses, el presidente finlandés Alexander Stubb, en el último día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, pidió aplicar "máxima presión sobre Rusia" a través de sanciones y congelaciones de activos en el período previo a cualquier negociación.

Esbozó tres fases: "prenegociación", alto el fuego y negociaciones de paz a largo plazo.

"La primera fase es la prenegociación, y este es un momento en el que necesitamos rearmar a Ucrania y ejercer máxima presión sobre Rusia, lo que significa sanciones, lo que significa activos congelados, para que Ucrania comience estas negociaciones desde una posición de fuerza", declaró Stubb.

El presidente francés Emmanuel Macron está convocando a los gobernantes europeos: su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció una "reunión de trabajo" de emergencia sobre los próximos pasos de Ucrania tras los recientes anuncios de Estados Unidos.

En declaraciones el domingo a la emisora France-Info, Barrot procuró proyectar la imagen de que hay un frente unido: "Un viento de unidad sopla sobre Europa, como quizás no lo hemos sentido desde el período del COVID".

Macron había convocado a "consultas entre los gobernantes europeos sobre la situación en Ucrania y los desafíos de seguridad en Europa".

El mandatario presidirá una reunión informal el lunes por la tarde con los gobernantes de Alemania, el Reino Unido, Italia, Polonia, España, los Países Bajos y Dinamarca, así como con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las conversaciones podrían continuar en otros formatos, según el comunicado francés, con el objetivo de "reunir a todos los socios interesados en la paz y la seguridad en Europa".

Reportes noticiosos indicaron que el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el premier polaco Donald Tusk estaban entre los que acudirían a París.

La presión de Trump para que haya una salida rápida a la guerra en Ucrania generó preocupación e incertidumbre en Múnich.

Después de una llamada telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada, Trump dijo que él y Putin probablemente se reunirían pronto para negociar un acuerdo de paz sobre Ucrania. Posteriormente Trump le aseguró al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que él también tendría un lugar en la mesa. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han indicado que las naciones europeas no estarían involucradas.

"No subestimen a Trump como negociador. Creo sinceramente que Putin está desconcertado y teme lo que podría venir de allí", señaló Stubb. "En este momento, la pelota está en nuestra cancha aquí en Europa. Necesitamos convencer a los estadounidenses de dónde está el valor añadido, y luego volver a la mesa".

"Creo que en Europa necesitamos hablar menos y hacer más", declaró más tarde.

El presidente Edgars Rinkevics de Letonia, que al igual que Finlandia limita con Rusia, coincidió en que "si somos fuertes, si tenemos algo que ofrecer... entonces seremos interesantes para Estados Unidos. Si sólo seguimos teniendo esas conferencias agradables, hablando y quejándonos, entonces muy pronto no seremos interesantes para nuestros propios públicos".

Hizo notar también "un punto que probablemente pasó desapercibido el viernes" en Múnich, que fue el "importante anuncio" de Von der Leyen en el que propondría una exención temporal de las normas presupuestarias de la UE en situaciones de crisis, esta vez para permitir un gasto adicional en defensa.

"Puedo anunciar que propondré activar la ´cláusula de escape´ para inversiones en defensa", manifestó ella. "Esto permitirá a los Estados miembros aumentar sustancialmente su gasto en defensa. Desde luego, tendremos que hacer esto de manera controlada y condicional".

La conferencia de tres días en Múnich fue un nodo de diplomacia entrecruzada sobre temas de política, economía, defensa y seguridad, con enviados de alto nivel presentes de lugares tan diversos como Siria, Arabia Saudí, Japón y Corea del Sur, así como muchos gobernantes europeos.

El sábado, Zelenskyy pidió la creación de unas "fuerzas armadas de Europa" para hacer frente mejor a una Rusia expansionista que también podría amenazar a la UE de 27 naciones.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida el domingo, Zelenskyy intensificó sus advertencias y señaló que Ucrania había compartido inteligencia con socios en la que indicaba que Putin estaba "preparándose para entrenar a 150,000 personas, principalmente en el territorio de Bielorrusia". También indicó que Europa tiene menos brigadas que Rusia.

"El riesgo de que Rusia ocupe Europa es del 100 %", declaró en comentarios al programa "Meet the Press" grabados el viernes.

El sábado, Zelenskyy le dijo a The Associated Press que les había ordenado a sus ministros que no firmaran un acuerdo propuesto para darle a Estados Unidos acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania, porque el documento estaba demasiado centrado en los intereses estadounidenses.

La propuesta formaba una parte clave de sus conversaciones con el vicepresidente estadounidense JD Vance al margen del evento de Múnich, según un funcionario ucraniano actual y uno que ya no se encuentra en el gobierno y que están familiarizados con las conversaciones. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que la decisión de Zelenskyy de no firmar un acuerdo —al menos por ahora— era "miope".

El ministro japónes de Relaciones Exteriores, Takeshi Iwaya, les dijo a los periodistas en Múnich el sábado que le había pedido al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio que excluyera a Japón de los aranceles al acero y el aluminio, así como de las medidas arancelarias recíprocas.

Iwaya, quien tuvo una breve charla con el principal diplomático estadounidense al margen de la conferencia, indicó que también "planteó el tema" de los aranceles sobre automóviles, aunque no dio más detalles. Si se imponen, el impacto de los aranceles en la industria automotriz japonesa sería enorme, según expertos.