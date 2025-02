Curando las heridas invisibles de la guerra en los niños ucranianos

En Ucrania, después de tres años de guerra, uno de cada cinco niños muestra signos de estrés postraumático. La ONG Voice of Children intenta ayudar a los padres y a sus hijos a superar el trauma.

En la entrada, donde todo el mundo deja sus zapatos, algunos carteles de colores marcan la pauta: "Estamos por un futuro en el que los niños no sean víctimas de la guerra, sino niños felices". Otro: "Ayudemos a los niños a vivir la guerra y a desarrollarse".

Apoyo psicológico

Este centro de la fundación Voice of Children, al igual que otra docena de ellos repartidos por toda Ucrania, brinda apoyo psicológico a niños de todas las edades y a sus familias a través de sesiones individuales, grupales o incluso remotas.

Otro mensaje dice: "Cada niño es una individualidad con su propia experiencia de la guerra", porque si quienes vienen aquí tienen en común la experiencia de la guerra, cada situación es diferente: algunos han vivido bajo la ocupación o cerca del frente, otros han perdido a un ser querido o son hijos de soldados... Muchos están desplazados.

Según Unicef, más de cuatro millones de niños se han visto desplazados desde 2022.

Desde el inicio del conflicto, todo el mundo se ha enfrentado a situaciones excepcionales relacionadas con la guerra: bombardeos, alertas diarias, etc. "Este clima de ansiedad exacerba los trastornos psicológicos que los niños pueden experimentar y también puede generar traumas", explica Serhiy Mihaylik, psicólogo del centro.

"Al comienzo de la invasión estábamos en estado de shock", describe, "con lo que llamamos reacciones de estrés agudo. Los niños nunca habían experimentado tal nivel de estrés y sus cuerpos reaccionaron de maneras sin precedentes, con temblores, náuseas, contracciones musculares involuntarias..."

Serhiy Mihaylik destaca algunos casos: "Por ejemplo, teníamos una niña que no podía soltar el lápiz o un niño que tenía náuseas cuando se cerraba una puerta o su maestra levantaba la voz. También puede manifestarse como TOC: tos, rascado del niño, movimiento ocular... Son signos de internalización".

Resultado: niños más cansados, agitados, que ya no pueden dormir ni comer.

Acostumbrados al caos

Lamentablemente, tres años después, los niños se han acostumbrado a estos estímulos estresantes agudos y han aprendido a vivir con ellos. No obstante, con el tiempo, los problemas se vuelven más complejos de abordar.

"Ahora vivimos traumas de larga duración", explica el psicólogo, "con casos de depresión (apatía, negativa a levantarse, a salir de la habitación) y ansiedad (automutilación)". De ahí la dificultad para proyectarse hacia el futuro.

Algunos hijos de militares también desarrollan lo que se llama "síndrome del adulto pequeño".

"Lo típico es el niño de 12 años que se encuentra solo con su madre y asume el papel de adulto - describe el psicólogo -. Para los niños, ciertas emociones quedan prohibidas, como el miedo, porque deben ser fuertes y defender a su madre. Con riesgo de daños".

En este caso, el papel de los psicólogos es también explicar a los padres cómo comportarse para que los hijos encuentren su lugar como niños.

Cuidador con experiencia

Aquí, Serhiy Mihaylik es visto como un cuidador experimentado. Sin embargo, no llega a los treinta años. Pero el joven profesional sólo ha conocido la guerra.

Originario de Mariúpol, desde 2019 trabajó cerca del frente y con refugiados antes de la invasión a gran escala de febrero de 2022. En particular, en la gestión del estrés postraumático (PTS). Según Unicef, uno de cada cinco niños muestra signos de estrés postraumático.

"El trastorno de estrés postraumático no es causado por las atrocidades que hemos visto, sino por el hecho de que somos incapaces de crear conciencia, de controlar las emociones generadas por lo que hemos visto. Las primeras reacciones son, por tanto, cruciales: si hablamos con el niño inmediatamente después para que verbalice, esto reduce a la mitad la posibilidad de que se produzca estrés postraumático", insiste.

Esto es lo que llevó a la fundación a organizar formación en las escuelas para profesores y psicólogos escolares. En casos posteriores, como en el caso del niño pequeño que sufre náuseas debido al estrés, el tratamiento puede ser más prolongado.

En este caso, el psicólogo utilizó un método de contracción y relajación muscular. Después de unos meses, el problema finalmente desapareció.

Expresiones infantiles

En una habitación, unos diez niños de entre 10 y 13 años están sentados en grandes pufs de color turquesa. Todos se turnan para expresar tres hechos sobre ellos mismos, dos verdaderos y uno falso.

"Soy alérgico a los gatos, nunca quise ir a Chernóbyl e hice un amigo en Internet", dice tranquilamente uno de ellos.

Olha Posternak, quien lo organiza, explica que es un ejercicio para conocerse, pero también para la sociabilidad: "Muchos de estos niños están desplazados, todavía van a la escuela en línea y tienen poco contacto con otros niños. Por eso están muy aislados". De ahí este trabajo en grupo.

Para los niños, la guerra también creó problemas de socialización. "En la región de Kiev, por ejemplo, había zonas ocupadas al comienzo de la guerra, por lo que los niños se quedaban con sus padres, que no se encontraban bien" - explica Serhiy Mihaylik -. Esta situación de confinamiento ha dañado algo la adaptabilidad. Después, cuando regresaron a la escuela, ya no sabían interactuar como antes, naturalmente".

Para medir esto, durante las primeras sesiones grupales, los terapeutas distribuyen una caja de lápices a algunos niños dentro de un grupo. Luego observan las interacciones: "los niños que tienen problemas de sociabilidad suelen tener reacciones extremas, o no se atreven a coger ningún lápiz, o se lanzan sobre ellos y quieren cogerlos todos!", cuenta.

¡Si lo hubiera sabido, habría llevado a mis hijos al psicólogo mucho antes!

La adolescencia es un período de agitación psicológica y emocional. ¿Qué podemos decir cuando vivimos este período crucial en un período marcado por la inestabilidad?

"Las reacciones pueden verse doblemente exacerbadas. Por ejemplo, algunas personas pueden tener pensamientos suicidas tras la pérdida de un ser querido. lo cual no es una reacción "normal" para un adolescente en un contexto tradicional", responde.

Ese día, un pequeño grupo de jóvenes debe ensayar una obra de teatro.

Tienen que interpretar a adolescentes de los años 90, explica Olha Posternak: "La idea es fomentar la proyección, pero también la interacción, entre ellos por supuesto, pero también con sus padres, porque hay que preguntarles sobre cómo era la vida en esos años".

Una madre y su pequeño abren la puerta. Desde hace unos meses lleva a su hijo Genia por "ataques de pánico", explica. "Está mucho mejor", sonríe. El pequeño nos muestra orgulloso los objetos que acaba de realizar en yeso. Su hijo de más edad participa en el grupo con los mayores.

Aunque la era de la psiquiatría punitiva ya está lejos, el conflicto parece haber acelerado la democratización de la psicología. "Ahora la psicología es vista como algo que puede hacer el bien y no es vergonzoso".

¿Había consultado alguna vez a un psicólogo sobre sus hijos antes de la guerra? "¡Ni siquiera sabía que existía!", responde, sacudiendo la cabeza. "¡Pero si lo hubiera sabido lo habría hecho mucho antes!", concluye.

Los equipos del centro son conscientes de que hay mucho en juego de cara al futuro.

"Estos niños son los adultos del mañana", analiza Serhiy Mihaylik, quien prosigue: "Si no los tratamos ahora, el resultado será gente que no expresa sus emociones, que no sabe cómo controlar sus deseos, que no sabe cómo tomar decisiones, gente infeliz..."

¿Cómo gestionar el sentimiento de odio hacia los rusos que ha invadido a toda la sociedad ucraniana?

"Este sentimiento es normal en un niño que lo ha perdido todo por esta guerra, pero lo que no es normal es que ocupe todo el espacio, porque eso te hace infeliz. Esto es sobre lo que estamos atentos", termina el psicólogo.