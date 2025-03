Contra Trump: países nórdicos lanzan un boicot a los productos estadounidenses

Las críticas a las políticas de Donald Trump van en aumento y, en varios países, los movimientos llaman a boicotear los productos estadounidenses. Es el caso, en particular, de Suecia, donde esta práctica está muy arraigada entre la opinión pública.

En una encuesta reciente, el 78% de los suecos se declararon dispuestos a boicotear los productos estadounidenses. Eso es lo que revela una encuesta reciente, pero muchos ya han empezado, como Hakan Jörgensen.

"Antes he ido de compras y no he comprado pasta de dientes Colgate, por ejemplo. No volveré a comprar vaqueros Levi's ni zapatillas Nike. Creo que es justo no elegir productos estadounidenses en el supermercado. Quizá no utilice las palabras de Trump y diga 'Make Europe great again', pero Europa puede marcar la diferencia en términos de poder dejando de lado a Estados Unidos y concentrándose en sí misma, en nosotros, los europeos", opina.

En Suecia llaman a no consumir productos de EEUU

En una semana, más de 33,000 suecos se han unido a un grupo de Facebook que llama a boicotear los productos estadounidenses. Entre ellos estaba Reidar Svedahl.

"Antes tenía hambre y pasé por delante de McDonald's, pero no pisaré uno. Lo único que entienden Trump, Vance y Musk es de economía. Así que nosotros, los suecos de a pie y los europeos, todos los europeos, tenemos que demostrarles que esto va a perjudicar a su economía. Mira las cifras de Tesla, están en caída libre. Un boicot puede funcionar", asegura.

En Suecia, las ventas de los coches de Elon Musk cayeron un 44% en enero de 2025 respecto al año anterior. Este boicot general contra los productos estadounidenses se ha extendido también a Noruega y Dinamarca.