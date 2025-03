La Unión Europea estudia plan para reforzar las defensas ante posible retirada de EE. UU.

La jefa de la Comisión Europea propuso el martes un plan de 800,000 millones de euros (841,000 millones de dólares) para reforzar las defensas de los países del bloque.

El objetivo del plan es reducir el impacto de una posible retirada de Estados Unidos y brindar a Ucrania la capacidad militar necesaria para negociar con Rusia tras la congelación de la ayuda estadounidense a la asediada nación.

Ursula von der Leyen afirmó que el masivo paquete “REARM Europe” será presentado a los 27 líderes de la UE, que el jueves mantendrán una reunión de emergencia en Bruselas tras una semana de creciente incertidumbre política desde Washington, donde el presidente Donald Trump cuestionó tanto su alianza con el continente como la defensa de Ucrania.

“No necesito describir la grave naturaleza de las amenazas que enfrentamos”, dijo von der Leyen. Su plan estaba en marcha antes de la decisión tomada por Trump a primera hora del martes de suspender la ayuda militar a Ucrania.

La clave del dilema de los socios ha sido la falta de voluntad para destinar grandes partidas a la defensa en las últimas décadas, mientras se refugiaban bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos y lidiaban con una economía lenta, lo que crea desafíos para incrementar ese gasto con rapidez.

Esto ha apartado al bloque cada vez más de la diplomacia mundial.

¿Cómo funcionaría?

La mayoría de los fondos de los que habla Von der Leyen procedería de la relajación de las restricciones fiscales que Bruselas impone al gasto presupuestario para “permitir a los Estados miembro aumentar significativamente su gasto en defensa sin activar” normas sancionadoras destinadas a evitar el descontrol del déficit.

Esto ayudaría a los socios a gastar en defensa sin verse obligados a recortar el gasto social para cumplir con las normas comunitarias.

“Así que, si los Estados miembro aumentaran su gasto en defensa en un 1,5% del PIB en promedio, esto podría crear un margen fiscal de cerca de 650,000 millones de euros (683,000 millones de dólares) en un período de cuatro años”, afirmó von der Leyen.

Esto se complementaría con un programa de préstamos, respaldado por el presupuesto del bloque, de 150,000 millones de euros (157,000 millones de dólares) para permitir que los socios comunitarios inviertan en el sector.

El equipamiento militar que necesita mejoras incluye las defensas antiaéreas y antimisiles, sistemas de artillería, misiles y municiones, drones y sistemas antidrones, así como preparación contra ciberataques.

Ese plan obligará a muchos Estados de la UE a aumentar considerablemente su gasto militar, que aún está por debajo del 2% del PIB. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo a los socios que deben superar el 3% lo más rápido posible.

El plan servirá de hoja de ruta para la cumbre del jueves, aunque es poco probable que se tomen decisiones inmediatas más allá de compromisos firmes.

Von der Leyen espera que su plan ayude a Ucrania

La mandataria espera que su plan también ayude a Ucrania, especialmente con cualquier compra conjunta de material militar. “Con este equipamiento, los Estados miembro pueden aumentar masivamente su apoyo" a Kiev, afirmó.

Estas medidas son aún más esenciales luego de que Donald Trump ordenó una “pausa” en la ayuda brindada por Washington a Ucrania, mientras trata de presionar a su homólogo, Volodymyr Zelenskyy, para que se involucre en negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra.

En un marcado contraste, Bruselas siempre ha dicho que quiere que Zelenskyy negocie desde una posición de fuerza, lo que requiere más armas para su país, en lugar de menos.

La medida de Washington se produjo unos días después de una desastrosa reunión en el Despacho Oval en la que Trump arremetió contra Zelenskyy por lo que percibió como una insuficiente gratitud por los más de 180,000 millones de dólares que el Congreso asignó para ayudas militares y de otro tipo a Kiev desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

En Europa, la decisión del Trump fue vista como una prueba más de que ya no se puede contar con la alianza transatlántica que ha sido un pilar de la geopolítica global desde la Segunda Guerra Mundial.

“Algunas de nuestras premisas fundamentales se están viendo socavadas hasta la médula", escribió von der Leyen a los líderes de la UE antes de la cumbre del jueves. “El ritmo del cambio es desconcertante y cada vez más alarmante”.

Los líderes de la UE esperan que Hungría no frustre el acuerdo

Dentro de la UE, a menudo se necesita el voto unánime de todos sus socios para acuerdos sobre cuestiones internacionales y Ucrania, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha frenado en varias ocasiones a las otras 26 naciones.

Durante el fin de semana, Orbán indicó en una carta que se opondría a las conclusiones preliminares que se centran en la defensa de Ucrania y en su lugar en la mesa de negociaciones. Pero el anfitrión de la cumbre y presidente del Consejo Europeo, António Costa, espera que el mandatario húngaro no se convierta en un obstáculo en lo referente a la defensa común.

En una carta a Budapest, de la cual The Associated Press obtuvo una copia, Costa escribió que “En cuanto a la defensa europea, celebro el hecho de que no se planteen objeciones en su carta. Parece haber un amplio acuerdo sobre la necesidad de que Europa se vuelva más soberana, más capaz y mejor equipada”.