Macron dice que no todos los aliados europeos apoyan una fuerza propuesta para Ucrania

Los aliados europeos de Ucrania no están todos de acuerdo con el despliegue propuesto de una fuerza armada en el país para respaldar un eventual acuerdo de paz y solo algunos quieren participar, afirmó el jueves el presidente francés Emmanuel Macron.

"No es unánime", expresó. "No necesitamos unanimidad para lograrlo". Manifestó que Francia y Gran Bretaña, que están impulsando la iniciativa, seguirán adelante con el contingente propuesto. "Habrá una fuerza de seguridad con varios países europeos que se desplegará", señaló Macron.

Conversaciones entre aliados

Los aliados de Ucrania de toda Europa se reunieron para conversaciones en París el jueves sobre cómo fortalecer la posición de Kiev y su ejército mientras busca un alto al fuego con Rusia, y para considerar propuestas para desplegar tropas europeas en el país junto con cualquier acuerdo de paz.

Macron, fue el anfitrión de los líderes de casi 30 países, además de los jefes de la OTAN y de la Unión Europea.

La cumbre se celebra en un momento crucial en la guerra de más de tres años, con esfuerzos diplomáticos intensificados para negociar ceses al fuego, impulsados por la presión del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a los combates.

Sin embargo, el conflicto sigue en marcha. Ataques de drones rusos durante la noche antes de que los líderes se reunieran en el lujo del palacio presidencial francés hirieron a más de 20 personas, según funcionarios ucranianos.

Acuerdo de transporte marítimo

Los acuerdos negociados por Estados Unidos esta semana para salvaguardar el transporte marítimo en el mar Negro y detener los ataques de largo alcance a la infraestructura energética fueron recibidos como un primer paso hacia la paz.

Pero Ucrania y Rusia han discrepado sobre los detalles y se han acusado mutuamente de incumplir el acuerdo, lo que presagia un proceso largo y contencioso por delante.

Francia y Reino Unido impulsan una iniciativa separada para construir una coalición de naciones dispuestas de una forma u otra a apoyar el despliegue de una fuerza armada europea en Ucrania, con el objetivo de asegurar cualquier acuerdo de paz disuadiendo a Rusia de atacar de nuevo al país.

Algunos países europeos se sienten más cómodos con un posible despliegue que otros, en parte porque una gran incógnita es si Trump permitiría que las fuerzas y agencias de inteligencia de Estados Unidos respalden a cualquier contingente europeo con apoyo aéreo y logístico y otra asistencia.

Construir una fuerza lo suficientemente grande como para actuar como un disuasivo creíble —los funcionarios británicos han hablado de posiblemente 10,000 a 30,000 soldados— también sería un esfuerzo considerable para naciones que redujeron sus ejércitos después de la Guerra Fría pero que ahora están rearmándose.

También habría preguntas por resolver sobre quién comandaría la fuerza y cómo podría responder a una violación importante por parte de Rusia de cualquier acuerdo de paz.

Capacidades militares europeas

La oficina del primer ministro británico Keir Starmer, que está impulsando la iniciativa europea junto con Macron, indicó que los planificadores militares dentro y fuera de Europa han estado profundizando en los detalles de cómo podría formarse tal fuerza, analizando "toda la gama de capacidades militares europeas, incluidos aviones, tanques, tropas, inteligencia y logística".

Ante la presión continua de Trump sobre las naciones europeas para aumentar el gasto militar y depender menos de las fuerzas estadounidenses, que se remonta a su primera presidencia, el contingente propuesto también se ve como una prueba de la capacidad de Europa para defenderse a sí misma y sus intereses.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski publicó una foto desde dentro de la cumbre de él y otros líderes de pie juntos con el pie de foto: "Europa sabe cómo defenderse. Debemos demostrarlo".

Después de conversaciones con Zelenski para preparar la cumbre, Macron declaró el miércoles que la fuerza europea propuesta podría desplegarse en "ciudades importantes, bases estratégicas" en Ucrania y que podría "responder" a un ataque ruso si Moscú lanzara uno.

Macron no especificó qué tipo de respuesta imaginaba. Pero sugirió que un ataque ruso podría no quedar sin respuesta, aunque las tropas europeas no se desplegarían en las líneas del frente.

"Si hubiera nuevamente una agresión generalizada contra el suelo ucraniano, estos ejércitos estarían, de hecho, bajo ataque y entonces es nuestro marco habitual de compromiso", señaló Macron.

"Nuestros soldados, cuando están comprometidos y desplegados, están allí para reaccionar y responder a las decisiones del comandante en jefe y, si están en una situación de conflicto, para responder a ella", agregó.

"Así que no estamos en las líneas del frente, no vamos a luchar, pero estamos allí para garantizar una paz duradera. Es un enfoque pacifista", sostuvo. "Los únicos que, en ese momento, desencadenarían un conflicto, una situación belicosa, serían los rusos si decidieran nuevamente lanzar una agresión".

Mientras tanto, los aliados de Ucrania en Europa trabajan para fortalecer la posición militar de Kiev. Su objetivo es permitirle seguir luchando hasta que cualquier alto el fuego amplio se haga efectivo y también convertir al ejército ucraniano en la primera línea de defensa contra cualquier futura agresión rusa.

Macron anunció un nuevo paquete de ayuda de defensa para Ucrania que dijo que valía 2,000 millones de euros (2,150 millones de dólares estadounidenses) e incluirá tanques ligeros, defensa aérea y misiles antitanque y otras armas y apoyo.

Ataques de drones rusos durante la noche hirieron al menos a 18 personas en la región de Járkiv y a tres personas en Dnipro, indicaron funcionarios. Bombardeos en una comunidad de primera línea en la región de Zaporiyia cortaron la electricidad y cobertura telefónica, dijo el jefe regional Ivan Fedorov en Telegram.

Zelenski declaró que los ataques eran una prueba más de que Estados Unidos y Europa no deberían aliviar las sanciones a Moscú.

"Rusia está matando todos los días y prolongando esta guerra", expresó Zelenski en redes sociales. "La propuesta estadounidense para un alto el fuego incondicional lleva sobre la mesa medio mes".