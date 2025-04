Rumanía lidera ejercicios navales de la OTAN mientras Europa aumenta gasto en defensa

Los miembros de la OTAN realizaron el miércoles maniobras militares en la región del Mar Negro en uno de los ejercicios más grandes liderados por Rumania del año, mientras los aliados europeos consideran la fiabilidad a largo plazo de las garantías de seguridad de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

Los ejercicios en Rumania, que limita con Ucrania, se producen mientras los aliados europeos se apresuran a aumentar el gasto en defensa, ya que las relaciones con Estados Unidos se han tensado bajo Trump, quien ha buscado lazos más estrechos con el presidente ruso Vladímir Putin mientras presiona para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los ejercicios Sea Shield 25 de dos semanas, organizados por Rumania, comprenden alrededor de 2,300 efectivos militares de 12 naciones, incluyendo a Estados Unidos, y se han llevado a cabo en el mar, en ríos, en tierra, bajo el agua y en el aire.

Tienen como objetivo fortalecer la preparación de la OTAN contra "escenarios altamente complejos" como ataques marítimos y aéreos coordinados o amenazas híbridas, según las fuerzas navales de Rumania.

Un avión de patrulla marítima Atlantique-2 de fabricación francesa despegó el miércoles de la base aérea Mihail Kogalniceanu en el este de Rumania, acompañado por un periodista de The Associated Press, en una misión de búsqueda de minas a la deriva sobre las aguas del Mar Negro de Rumania y Bulgaria, pero no se encontraron.

"Estas minas a la deriva podrían representar un peligro potencial para la navegación", indicó el comandante del avión francés, el teniente Tomy, cuyo apellido fue retenido por el ejército francés.

"El objetivo de un ejercicio como Sea Shield es que todos puedan hablar el mismo idioma, coordinarse para responder a diferentes tipos de amenazas y también implementar tácticas comunes", agregó.

Seguimiento antisubmarino

Más temprano el miércoles, se llevó a cabo un ejercicio de seguimiento antisubmarino para detectar una "amenaza submarina ficticia" que también involucró a fuerzas navales multinacionales.

"También se trata de mostrar que la OTAN está presente en las fronteras orientales de Europa y está desarrollando integración e interoperabilidad entre sus países miembros", añadió el teniente Tomy.

Los ejercicios se realizaron un día después de que el Ministerio de Defensa de Rumania negara informes, publicados por primera vez por NBC, de que Estados Unidos está considerando retirar alrededor de 10,000 efectivos de Europa del Este, incluidas de Rumania y Polonia.

"Rumania no ha recibido ninguna información oficial... de Estados Unidos", declaró el ministerio. Añadió que se planean varios ejercicios en Rumania este año que involucran a personal militar estadounidense, incluidos los ejercicios Sea Shield 25.

Después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la OTAN reforzó su presencia en el flanco oriental de Europa enviando grupos de batalla multinacionales adicionales a Rumania, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia.

Muchos temen que tal retirada envalentonaría a Rusia, que los líderes de la OTAN dijeron en una cumbre el año pasado "sigue siendo la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los Aliados".

Aliados de la OTAN

Desde que Trump asumió el cargo en enero, ha dicho que los aliados de la OTAN deberían comprometerse a gastar al menos el 5% de su producto interno bruto en defensa, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que las prioridades de seguridad de Estados Unidos se encuentran en otro lugar.

Casi un tercio de los miembros de la alianza militar aún no cumplen con el objetivo de la OTAN de al menos el 2%.

Desde que comenzó la guerra en el país vecino en 2022, Rumania ha desempeñado un papel cada vez más destacado en la alianza. Ha donado un sistema de misiles Patriot a Ucrania y ha abierto un centro internacional de entrenamiento para pilotos de aviones F-16 de países aliados, incluida Ucrania.