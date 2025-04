Mercenarios chinos que combaten con los rusos cuentan su experiencia en las redes sociales

El martes 8 de abril, por primera vez desde el comienzo de la invasión de su país hace tres años, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció la captura de dos ciudadanos chinos que combatían en el ejército ruso en Ucrania, instando a Occidente a "reaccionar" ante la "implicación" de Pekín.

Numerosos videos en las redes sociales apuntan a la presencia de mercenarios chinos en el ejército ruso.

En Douyin -el equivalente chino de Tiktok- los videos muestran los elevados salarios prometidos a los mercenarios que combaten en Rusia: más de 5,2 millones de rublos, unos 52,000 euros.

En otros videos, los reclutas chinos hablan de su vida cotidiana, como éste que respondió a las preguntas de los internautas el pasado mes de octubre.

"En este momento, los combates son tan intensos que se podría decir que nos utilizan como carne de cañón. Nos dicen que si venimos a Rusia podemos ganar mucho dinero. Cada mes nos dan 2,500 euros". La pregunta es: "¿Podemos volver vivos o no? Si es así, entonces sí: podemos ganar mucho dinero".

Otros se quejan de los problemas lingüísticos o de las dificultades que encuentran durante el invierno.

"Estoy cansadísimo. No disparo ningún arma, me paso el tiempo cortando leña", dice uno, mientras que otro parece arrepentirse de haber venido hasta aquí.

"Si te lo cuento, no me creerás. No lo crees hasta que te encuentras con la muerte, pero no eres más fuerte que el destino. Mejor quedarse en China y seguir vivo. Mis pantalones cortos están empapados de miedo. Mira qué frío tengo, realmente congelado", agregó.

Aunque es imposible confirmar las afirmaciones que se hacen en estos videos, algunos soldados chinos que luchan en Ucrania publican con frecuencia fotos y vídeos con sus uniformes rusos.

Respuesta de Pekín

Por su parte, Pekín denunció el miércoles las acusaciones ´infundadas´ de Kiev de que "muchos más" ciudadanos chinos combaten con las fuerzas rusas contra Ucrania.

"China está verificando este asunto con Ucrania", declaró sin embargo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

"Me gustaría subrayar que el Gobierno chino siempre ha pedido a sus ciudadanos que se mantengan alejados de las zonas de conflicto armado, que eviten involucrarse en conflictos armados de cualquier forma y, en particular, que eviten tomar parte en las operaciones militares de cualquier parte", subrayó.

Mientras tanto, Estados Unidos se dijo este martes alarmado por la captura de los dos ciudadanos chinos que presuntamente combatían con tropas rusas.

"Es inquietante que los soldados chinos fueran capturados", dijo a reporteros la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reportara su arresto y pidiera explicaciones a China.

"China es el mayor facilitador de Rusia en la guerra en Ucrania. China provee casi el 80% de los productos de doble uso que Rusia necesita para sostener la guerra", agregó la vocera.

Para la portavoz "la continua cooperación entre estas dos potencias nucleares solo contribuirá a una mayor inestabilidad global y hará a Estados Unidos y otros países menos seguros y prósperos".