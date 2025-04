Comisionada de derechos de Reino Unido detalla instalaciones prohibidas a mujeres trans

Marion Calder, derecha, y Susan Smith, izquierda, de For Women Scotland, celebran después de que la Corte Suprema de Reino Unido determinara que una mujer es una persona nacida biológicamente con el sexo femenino, excluyendo a las personas transgénero de la definición legal en una larga disputa entre el grupo feminista y el gobierno escocés, en Londres. ( AP FOTO/KIN CHEUNG )

Las mujeres transgénero serán excluidas de los baños y salas de hospital para mujeres, así como de los equipos deportivos femeniles tras un fallo de la Corte Suprema de Reino Unido, dijo el jueves la directora de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, mientras los grupos trans asimilaban un fallo que podría tener un impacto amplio y perjudicial en su vida diaria.

Aunque el máximo tribunal de Reino Unido dijo que no había un claro ganador en su fallo que define a una mujer para propósitos de no discriminación como alguien nacida biológicamente con el sexo femenino y señaló que las personas transgénero siguen protegidas contra la discriminación, los grupos trans dijeron que la decisión afectaría sus derechos.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Kishwer Falkner, afirmó que el fallo es "enormemente relevante", aportaría claridad y llevaría a su organización a actualizar en el verano los códigos públicos con el fin de cumplir con la normativa.

"Los servicios de un solo sexo, como los vestuarios, deben basarse en el sexo biológico", dijo a la BBC. "Si se permite que una persona masculina use un servicio o instalación solo para mujeres, ya no es de un solo sexo, entonces se convierte en un espacio mixto".

Fallo de la corte

El fallo del miércoles se produjo en un caso que no tenía nada que ver con esos espacios, sino que surgió de una ley de 2018, aprobada por el Parlamento escocés, que exige la participación de al menos un 50% de mujeres en las juntas de organismos públicos escoceses. Las mujeres transgénero con certificados de reconocimiento de género debían ser incluidas para cumplir con la cuota.

Pero el tribunal dijo que usar un certificado para interpretar el sexo de alguien chocaría con las definiciones de hombre y mujer y, por lo tanto, las disposiciones contra la discriminación de la Ley de Igualdad de 2010 solo podrían "interpretarse como referidas al sexo biológico."

De unos 66 millones de personas en Inglaterra, Escocia y Gales, alrededor de 116.000 se identificaron como trans en el último censo. Se han emitido alrededor de 8.500 certificados de reconocimiento de género.

A los activistas de derechos les preocupan las implicaciones

El grupo feminista que llevó el caso al tribunal dijo que el resultado aporta sentido común, protege los espacios de un solo sexo para las mujeres y aporta claridad al espinoso tema. Pero los grupos trans dijeron que había causado miedo e incertidumbre.

La activista trans jane fae, directora del grupo TransActual, expresó su preocupación de que el fallo significaría "exclusión total y segregación" de las mujeres trans.

"No hay mujeres trans en los vestuarios de mujeres, no hay mujeres trans en los baños de mujeres, no hay mujeres trans en los deportes de mujeres," dijo fae.

"Muchas personas con las que me he encontrado en redes sociales, en foros, etcétera, dicen ´¿Cómo sigo adelante? Estoy llorando, estoy destrozada. Estoy rota´", dijo fae. "Esta parece ser prácticamente una reacción unánime."

Gendered Intelligence, una organización benéfica dedicada a la comprensión de la diversidad de género y a mejorar las vidas de las personas trans, dijo que aún no estaba claro cómo se implementaría el fallo, pero que podría afectar la igualdad salarial y el acceso a centros de crisis por violación y servicios de abuso doméstico.

"En última instancia, las personas que quieren excluir a las mujeres trans de servicios e instituciones probablemente se sentirán empoderadas para hacerlo," dijo el grupo.

"Animamos a todos a mirar más allá de la desesperación ante este fallo y de las respuestas divisivas a él, y a continuar viviendo y trabajando juntos en solidaridad y comunidad", agregó.

Falkner señaló que no había ninguna ley que exija espacios de un solo sexo y animó a los grupos trans a abogar por espacios neutrales como baños o vestuarios unisex.

La identidad de género no ha sido tan divisiva en Reino Unido como en Estados Unidos, donde ha provocado tormentas políticas en algunos estados, pero el tema influye en las guerras culturales propias del pueblo británico.

Los periódicos han informado sobre un grupo de enfermeras que demandaron a su empleador después de tener que compartir un vestuario con un colega masculino que se identifica como mujer, y sobre una enfermera que fue suspendida por llamar "señor" a un pedófilo transgénero.

Chris Evans, editor de The Telegraph, un diario londinense políticamente conservador, dijo en su boletín matutino del jueves que el tribunal había "declarado que las mujeres transgénero no son legalmente mujeres," y dijo que investiga lo que el fallo significa para "organismos públicos que han sacrificado los derechos de las mujeres en el altar de la inclusividad."

La Policía de Transporte Británica anunció la revisión de sus políticas a la luz del fallo y que cambiaría temporalmente la forma en que realiza registros corporales a personas transgénero bajo custodia asignando a un oficial del mismo sexo biológico.

Falkner dijo que su grupo seguiría defendiendo los derechos de las personas trans.

"Tienen derechos, y sus derechos deben ser respetados," afirmó. "No es una victoria para un aumento de acciones desagradables contra las personas trans. No toleraremos eso."