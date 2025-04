Ucrania: fin de una tregua que, según Kiev, ´nunca empezó´

En Ucrania, tras el alto el fuego que finalmente no ocurrió, los ataques rusos se reanudaron en la madrugada del lunes 21 de abril. Donald Trump dijo el domingo que espera "que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana".

En Ucrania, los residentes locales no creyeron en la tregua sorpresa anunciada por Vladimir Putin en la tarde del sábado 19 de abril. El alto el fuego, que debía durar 30 horas, no se produjo después de todo, informa nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze.

Si bien es cierto que se produjo una tregua de 24 horas en los combates aéreos sobre la población civil ucraniana en todo el país, las armas a lo largo de la línea del frente no callaron.

Mientras Rusia acusaba a Ucrania de violar la tregua, Kiev informó de casi 3,000 violaciones por parte rusa, con los combates más intensos en el sector de Pokrovsk.

Renovación de oferta

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que se habían lanzado un centenar de asaltos rusos contra posiciones ucranianas, y renovó su oferta de respetar la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días, al menos parcial, y como mínimo sobre las infraestructuras civiles, tal y como se había discutido el 11 de marzo.

La propuesta de Volodimir Zelenski se produjo mientras las sirenas volvían a sonar en el cielo ucraniano poco después de medianoche y hasta altas horas de la madrugada en varias regiones, con un nuevo enjambre de drones kamikazes rusos que echaron por tierra las esperanzas de un alto el fuego por el momento.

Por su parte, Moscú ha informado de intentos infructuosos de atacar sus posiciones en la región de Donestk, con más de 400 impactos de artillería y más de 900 ataques con drones.

También ha habido acciones militares ucranianas contra regiones fronterizas rusas en las que "han muerto o han resultado heridos civiles", según los responsables rusos, que se han apresurado a anular cualquier perspectiva de calma duradera.

"Vladimir Putin no ha ordenado prolongar la tregua de Pascua más allá de su fecha de expiración", ha dicho el portavoz del Kremlin.

Donald Trump dijo el domingo que espera "que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana", sin dar más detalles sobre algún avance en las conversaciones.

En Estados Unidos, los refugiados ucranianos se preguntan incluso si podrán quedarse, ahora que la Casa Blanca ha dicho que estudia la posibilidad de poner fin a su estatus de protección.

Misha, de Zaporrijjia, en el sur de Ucrania, llegó a Estados Unidos antes de la invasión rusa, pero este fin de semana se manifestaba frente al Capitolio en Austin en apoyo a su país, donde se habló con él nuestro enviado especial Nathanaël Vittrant.

"La situación me preocupa. Si la administración Trump decidiera así, sin avisar, deportarlos, decir a 200,000 personas vuelvan a un país en guerra, en plena invasión, donde sus vidas correrían peligro, sería inhumano. Desde un punto de vista humanitario, sería escandaloso. No entiendo por qué esta administración se lo plantearía siquiera. En general, estoy muy decepcionado. Se supone que Estados Unidos es un país fuerte que no teme a nadie. Pero nos comportamos como si tuviéramos miedo de Rusia y atacamos a un país como Canadá. Es el mundo al revés", expresó Misha.