"¿Quién soy yo para juzgar?": el papa Francisco adoptó un estilo informal y desenfadado

El papa Francisco, quien falleció el lunes, tenía un estilo de hablar informal y desenfadado, y a veces incluso creaba palabras combinando su español natal con el italiano que hablaba como papa.

A continuación, algunas de sus citas memorables:

Un saludo simple e inicial

"Hermanos y hermanas, ¡buenas noches!" — Las primeras palabras de Francisco desde la logia de la basílica de San Pedro tras su elección como pontífice el 13 de marzo de 2013.

Un llamado a recordar a los pobres

"Cuando los votos llegaron a los dos tercios, se produjeron los habituales aplausos, porque el papa había sido elegido. Y me abrazó, me besó y me dijo: ´¡no te olvides de los pobres!´. Y esa palabra entró aquí: los pobres, los pobres. Entonces, inmediatamente, en relación con los pobres, pensé en Francisco de Asís".

"Luego pensé en todas las guerras, mientras los votos seguían siendo contados, hasta el final. Francisco es también el hombre de paz. Así fue como el nombre llegó a mi corazón: Francisco de Asís. ... ¡Cómo me gustaría una Iglesia que sea pobre y para los pobres!" — Francisco, hablando a los periodistas el 16 de marzo de 2013, relatando cómo el cardenal Claudio Hummes le dio la idea de elegir el nombre Francisco.

Un llamado a la misericordia

"En estos días, he podido leer un libro de un cardenal —el cardenal Kasper, un buen teólogo— sobre la misericordia. Y este libro me ha hecho mucho bien, aunque no piensen que solo estoy haciendo publicidad de los libros de mis cardenales. No es así. Pero me ha hecho mucho bien. El cardenal Kasper dijo que sentir ´misericordia´, esta palabra lo cambia todo. Es lo mejor que podemos sentir: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace que el mundo sea menos frío y más justo" — Primera oración del Ángelus de Francisco desde la ventana de su estudio, 17 de marzo de 2013.

Un saludo para Benedicto

"Somos hermanos" — Francisco, al encontrarse con el papa Emérito Benedicto XVI por primera vez después de su elección, en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo, 23 de marzo de 2013.

Una frase de bienvenida

"¿Quién soy yo para juzgar?" — Francisco, respondiendo a una pregunta sobre un sacerdote supuestamente gay, en un comentario que marcó el tono de un papado más acogedor para los católicos LGBTQ+, 28 de julio de 2013.

Un saludo para el patriarca

"Somos hermanos" — Francisco, al patriarca Cirilo durante el primer encuentro papal con el líder de la Iglesia ortodoxa rusa, en el aeropuerto de La Habana, 13 de febrero de 2016.

Un mensaje sobre los sacramentos

"En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, ´a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor´". También señalaría que "la Eucaristía ´no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles´". — Nota al pie 351 en la encíclica "Amoris Laetitia" ("La Alegría del Amor"), haciendo referencia a los escritos de Francisco sobre el acceso a la Eucaristía, 8 de abril de 2016.

Un acercamiento al Islam

"El encuentro es el mensaje" — Francisco, al reunirse con el jeque Ahmed al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, el prestigioso centro de aprendizaje musulmán suní, después de un largo congelamiento en las relaciones, 23 de mayo de 2016.

Sobre las críticas

"Es un honor si los estadounidenses me atacan" — Broma de Francisco al periodista y autor francés Nicholas Seneze, refiriéndose a las críticas conservadoras en Estados Unidos, a bordo del avión papal sobre el libro de Seneze "Cómo EE.UU. quiere cambiar de papa", 4 de septiembre de 2019.

Sobre la pandemia

"Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente" — Francisco, rezando por el fin de la pandemia de coronavirus en la plaza de San Pedro, 27 de marzo de 2020.

Sobre los pueblos indígenas

"Estoy dolorido. Pido perdón, en particular, por los modos en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también a través de la indiferencia, en aquellos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que culminaron con el sistema de las escuelas residenciales" — Francisco, disculpándose por los abusos a los pueblos indígenas en las escuelas residenciales de Canadá, en el sitio de una antigua escuela en Maskwacis, Alberta, 25 de julio de 2022.

Sobre Argentina

"No sé si usted sabe esa historia teológico cultural, que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron a Dios: ´Padre, tú fuiste injusto con nosotros, porque —se van a enojar, eh, con esto—, porque a cada uno de nuestros países le diste una riqueza: ganadería, agricultura, minería. Y a los argentinos les diste todo, todo. Tienen toda la riqueza´, y dicen que Dios pensó un poco. ´Pero para equilibrar, le di a los argentinos.´" — Francisco, en una entrevista con The Associated Press, 24 de enero de 2023.

Sobre la homosexualidad

"El ser homosexual no es un delito" — Francisco, en una entrevista con The Associated Press, refiriéndose a los países que criminalizan la homosexualidad, 24 de enero de 2023.