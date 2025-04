Ataque ruso a Kiev deja 9 muertos en el mayor operativo contra la capital ucraniana desde el verano

Rusia atacó Kiev con una andanada de misiles y aviones no tripulados que duró horas y causó al menos nueve muertos y más de 70 heridos en su asalto más letal sobre la capital ucraniana desde julio pasado, justo cuando los esfuerzos de paz están llegando a un punto crítico.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que acortará su viaje oficial a Sudáfrica y regresará al país mientras la ciudad se recupera del bombardeo que mantuvo a los residentes en vilo durante unas 11 horas.

Parecía ser el mayor ataque de las fuerzas del Kremlin contra Kiev en nueve meses, y Zelenski lo calificó como “uno de los más atroces (de Rusia)".

El alcalde de la capital, Vitalii Klitschko, anunció un día de luto oficial el viernes.

La Fuerza Aérea ucraniana reportó que Moscú disparó 66 misiles balísticos y de crucero, cuatro proyectiles aire-tierra lanzados desde aviones y 145 drones Shahed y señuelos contra Kiev y otras cuatro regiones del país.

Los rescatistas utilizaron linternas para escudriñar entre los escombros carbonizados de casas parcialmente derrumbadas mientras las luces azules de los vehículos de emergencia iluminaban las oscuras calles de la ciudad.

El ataque se produjo en un momento en que semanas de negociaciones de paz parecían culminar sin un acuerdo a la vista y horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetiera contra Zelenski, acusándolo de prolongar el “campo de matanza” al negarse a ceder la península de Crimea ocupada por Rusia como parte de un posible acuerdo.

Zelenski dice que el futuro de las negociaciones depende de Moscú

Además, Zelenski ha dicho en múltiples ocasiones durante los más de tres años que dura ya la guerra que reconocer el territorio ocupado como ruso es una línea roja para su país.

El jueves señaló que Ucrania había aceptado una propuesta de Washington para un alto el fuego hace 44 días, como un primer paso hacia una paz negociada, pero que los ataques de Rusia habían continuado.

En declaraciones desde Sudáfrica, apuntó que la última ofensiva del Kremlin significaba que el futuro de las negociaciones “depende de la intención de Rusia porque es en Moscú donde tienen que tomar una decisión”.

En las últimas semanas, mientras se mantenían conversaciones, Rusia golpeó la ciudad de Sumy, donde mató a más de 30 civiles que celebraban el Domingo de Ramos; atacó Odesa con aviones no tripulados y bombardeó Zaporiyia con potentes bombas planeadoras.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el ataque subrayó que el principal obstáculo para poner fin a la guerra es Moscú.

“Mientras afirma que busca la paz, Rusia lanzó un ataque aéreo mortal sobre Kiev”, dijo en redes sociales. “Esto no es una búsqueda de paz, es burlarse de ella”.

Altos funcionarios estadounidenses han advertido que la Casa Blanca podría pronto abandonar sus esfuerzos para detener la guerra si las dos partes no llegan a un compromiso.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó que el último incidente demostró que el presidente ruso, Vladímir Putin, está decidido a aprovechar la ventaja de su ejército en la línea del frente de aproximadamente 1,000 kilómetros (620 millas), donde actualmente tiene el viento a favor.

“Putin demuestra a través de sus acciones, no con sus palabras, que no respeta ningún esfuerzo de paz y solo quiere continuar la guerra”, dijo Sybiha en X. “La debilidad y las concesiones no detendrán su terror y su agresión. Solo la fuerza y la presión lo harán”.

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, señaló que desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los ataques de las fuerzas rivales han matado a unos 13.000 civiles, incluyendo 618 niños.

Los residentes de Kiev pasan la noche en refugios

Al menos 42 personas fueron hospitalizadas tras el ataque a los suburbios residenciales de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

En un edificio residencial de Kiev que quedó destruido casi por completo, los efectivos de emergencias retiraron los escombros con sus manos y rescataron a una mujer atrapada que salió de entre los restos cubierta de polvo blanco y gimiendo de dolor.

Una anciana se sentó contra una pared de ladrillos, con el rostro manchado de sangre, los ojos fijos en el suelo y aturdida mientras los doctores atendían sus heridas.

Se reportaron incendios en varios edificios residenciales, señaló Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

El ataque, que comenzó alrededor de la 1:00 de la madrugada, afectó al menos a cinco barrios de Kiev.

Oksana Bilozir, una estudiante, sufrió una herida en la cabeza en el ataque. Con la sangre brotando de su cabeza vendada, contó que escuchó una fuerte explosión después de que sonara la alarma antiaérea y comenzó a recoger sus cosas para huir a un refugio cuando otra explosión hizo que las paredes de su casa se derrumbaran y las luces se apagaran.

“Honestamente, ni siquiera sé cómo terminará todo esto, es muy aterrador”, afirmó Bilozir refiriéndose a la guerra contra la invasión rusa. “Solo creo que se acabará si podemos detenerlos en el campo de batalla. Aquí no funciona la diplomacia”.

El ataque mantuvo a muchas personas despiertas toda la noche mientras múltiples explosiones resonaban por la ciudad y los destellos de luz perforaban el cielo. Las familias se reunieron en refugios antiaéreos públicos, algunas con sus mascotas.

Zelenski regresará de Sudáfrica

Zelenski dijo en una publicación en Telegram que volará de regreso a la capital ucraniana tras reunirse con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa. El mandatario ucraniano esperaba reclutar más apoyo de Sudáfrica para sus esfuerzos de poner fin a la guerra.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, dijo que el ataque a Kiev fue “otra violación atroz del derecho humanitario internacional”.

“Los civiles nunca deben ser el objetivo. Este uso insensato de la fuerza debe detenerse”, reclamó la agencia en un comunicado.

Anastasiia Zhuravlova, una madre de dos hijos de 33 años, se refugió en un sótano después de que múltiples explosiones causaran daños en su hogar.

Su familia dormía cuando la primera explosión rompió las ventanas y lanzó los electrodomésticos de la cocina por el aire. Fragmentos de vidrio cayeron sobre ellos mientras se apresuraban a refugiarse en el pasillo.

“Después de eso vinimos al refugio porque era aterrador y peligroso en casa”, declaró.

En el distrito de Sviatoshynskyi de la capital, la ofensiva rusa arrasó un edificio residencial de dos pisos y causó daños graves en otros inmuebles de apartamentos cercanos. Las labores de rescate continuaron durante la mañana.

En una escuela cercana reconvertida en centro de asistencia, los niños ayudaban a los padres a cubrir las ventanas rotas con plástico mientras otros hacían fila para recibir indemnizaciones gubernamentales. Muchos permanecían de pie con ropa manchada de sangre, todavía conmocionados.