El sitio de la sepultura del papa refleja su vida "humilde"; los pobres de Roma le rendirán homenaje

El papa Francisco eligió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, cerca de un ícono de la Virgen que él veneraba, porque refleja su vida "humilde, sencilla y esencial", indicó ayer el arzobispo que administra la basílica.

El pontífice, que falleció el lunes a los 88 años de edad , será enterrado este sábado en un nicho de la basílica después de su funeral en la Plaza de San Pedro, a unos cuatro kilómetros (2,5 millas) de distancia.

En un principio, Francisco se mostró reacio cuando el arzobispo Rolandas Makrickas le sugirió en mayo de 2022 que eligiera Santa María la Mayor para que fuese su lugar de descanso final. Makrickas había pensado en ese lugar debido a la añeja relación del pontífice con la basílica, sus vínculos con la orden jesuita de Francisco, su patrimonio artístico y espiritual, y sus lazos con el papado. Otros siete papas están enterrados allí, pero ninguno desde 1669.

En un principio, "él dijo que no porque los papas son enterrados en San Pedro", comentó Makrickas a los periodistas en la escalinata de la basílica. "Una semana después, me convocó a Santa Marta (su hogar en el Vaticano) y me dijo: ´Prepara mi tumba´".

Posteriormente, el pontífice insistió en que su tumba fuese sencilla, enfatizando que la gente debería seguir viniendo a la basílica dedicada a la Virgen María "para venerar a la Virgen, no para ver la tumba de un papa", expresó Makrickas.

Mármol de Liguria

Francisco será enterrado bajo una lápida sencilla hecha de mármol de Liguria, la región italiana de la familia de su madre, grabada con su nombre en latín: Franciscus. Sobre ella colgará una réplica ligeramente ampliada de su cruz pectoral, con imágenes en relieve de un pastor que lleva una oveja sobre sus hombros y una paloma, pero sin otros adornos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/26/cierre-de-feretro-del-papa-francisco-3f7da9f5.jpg Ceremonia de cierre del féretro con el cuerpo del difunto papa Francisco este viernes en la basílica de San Pedro, en vísperas de su funeral, presidido por el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell. (EFE)

La tumba está colocada en un nicho junto a la capilla donde se encuentra el ícono Salus Populi Romani que el papa veneraba, y en una parte de la basílica que solía ser una puerta a un palacio adyacente donde vivieron cuatro papas. Durante su pontificado de 12 años, Francisco rezaba frente al ícono antes y después de cada viaje al extranjero.

La basílica también tiene un significado especial para el papa jesuita: es donde el fundador de la orden religiosa, san Ignacio de Loyola, celebró su primera misa el día de Navidad de 1538.

Santa María la Mayor es una basílica pontificia, una de las cuatro en Roma, y nunca ha sido destruida, dañada o quemada a lo largo de los siglos, con una historia que se remonta al siglo V. Makrickas dijo que es "un cofre del tesoro de arte y espiritualidad".

La protección de María

Decenas de miles de fieles han acudido aquí desde la muerte de Francisco el lunes, y cientos esperaban pacientemente en fila el viernes por la mañana para explorar el lugar donde será sepultado, ahora acordonado y oculto por madera contrachapada.

Carlos Taborda, de 39 años, viajó a Europa desde Brasil con su esposo y un grupo de amigos.

"Fue una coincidencia estar en Italia ahora, para la muerte del papa", comentó. "Le rendimos homenaje ayer en San Pedro, y ahora vamos a ver el lugar donde descansará para siempre".

Felicia Verawati, una monja de 35 años oriunda de Indonesia, rezó en silencio frente a la caja de madera que protege la tumba de Francisco.

"Para mí este papa fue muy especial", manifestó. "Él siempre venía a rezar en esta iglesia, creo que porque aquí podía sentir la protección de María".

SantaMaría la Mayor se encuentra en la cima de una de las siete colinas sobre las que se construyó la antigua Roma y su campanario es el más alto de la capital.

Aunque la tumba de Francisco será simple y contará con lo esencial, la basílica impresiona a los visitantes con sus techos de madera dorada e intrincados mosaicos que adornan el suelo de la nave central.

Vínculo especial con la juventud

"Me sentí muy cerca de Francisco, me gustaba su bondad", dijo Flavia Chiodaroli, de 8 años de edad, que vino a Roma con sus padres desde Pavía, en el norte de Italia. "Quiero decirle a Francisco que lo quiero mucho y espero que el próximo papa sea como él".

Chiodaroli fue una de los muchos niños y adolescentes que visitaron Santa María la Mayor el viernes como parte del Jubileo de los Adolescentes, que se está llevando a cabo en Roma a pesar de la muerte de Francisco. Se prevé que el evento atraiga a más de 80.000 adolescentes de todo el mundo al Vaticano para celebrar el vínculo especial entre Francisco y la juventud.

El papa iniciará su último viaje el sábado por la mañana desde la Plaza de San Pedro, donde más de 160 delegaciones internacionales acudirán a su funeral, incluidas familias reales y gobernantes de diversas partes del mundo.

Su ataúd será llevado a Santa María la Mayor a través de Roma. Se prevé que la caravana se mueva lentamente para que el público a lo largo de la ruta pueda rendirle homenaje por última vez.

A su llegada, el ataúd de Francisco será recibido por un grupo de personas pobres y necesitadas de Roma, aquellas con las que el pontífice se sentía más cercano. Aproximadamente 40 personas —gente sin hogar, prisioneros, migrantes y personas transgénero— saludarán al pontífice sosteniendo una rosa blanca, momentos antes de su entierro.

"Los pobres tienen un lugar especial en el corazón del Santo Padre, quien eligió el nombre Francisco para nunca olvidarlos", señaló el Vaticano.