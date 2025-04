Un corte masivo en el suministro eléctrico dejó este lunes a amplias zonas de la Península Ibérica y parte de Francia sin energía, en uno de los episodios más graves de los últimos años, informó el medio portugués Expresso.

El apagón en Portugal comenzó alrededor de las 11:33 horas, 12:33 de España, afectando gravemente tanto a España como a Portugal.

La Red Eléctrica Española (REE) logró recuperar energía en varias subestaciones del norte, sur y oeste del territorio español antes de las 15:00 horas. En Portugal, la situación fue más compleja, sin reemplazo inmediato.

Según datos recogidos por los operadores de red, el incidente fue provocado por un desequilibrio de voltaje y no por un ciberataque, como se había especulado en medios internacionales.

Expresso señala que antes del colapso, el consumo en Portugal era de 8.16 gigavatios (GW) y cayó bruscamente a apenas 0.6 GW, un desplome de casi el 93 % en cuestión de minutos.

Redes de Portugal

Redes Energéticas Nacionais, junto a su homóloga española, trabaja en el restablecimiento gradual del servicio, una operación que, según estimaciones de REE, podría tardar entre seis y diez horas. En Madeira y Azores, donde las redes eléctricas son autónomas, el suministro no resultó afectado.

La operación de recuperación enfrenta dificultades adicionales, ya que se realiza "desde una situación de vacío", explicó REN, sin el apoyo de fuentes de producción locales ni energía importada de España.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó que todo apunta a que el origen del apagón está en la interconexión con España, aunque pidió cautela para evitar especulaciones. Indicó que los servicios de inteligencia portugueses y españoles trabajan en conjunto para esclarecer el incidente.

Montenegro precisó que no existen indicios de que el fallo haya sido causado por un ciberataque, postura que también respaldó la Policía Judicial portuguesa y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. "No descartamos ninguna hipótesis en este momento, pero no hay evidencia de problemas de ciberseguridad", declaró Ribera desde Bruselas.

El apagón recuerda el incidente registrado en julio de 2021, cuando un fallo en la red del sur de Francia provocó una interrupción del servicio en Portugal y España.