Mélenchon y su partido de izquierda radical enfrentan una embarazosa investigación periodística

La publicación del libro La Meute (La Manada) esboza el retrato del líder de la Francia Insumisa como un personaje autoritario al frente de un partido verticalista que no duda en utilizar la intimidación y el sectarismo contra sus propios miembros.

La Meute (Ed. Flammarion) es este viernes el número uno de ventas en Amazon, apenas dos días después del lanzamiento del libro investigación firmado por los periodistas Charlotte Belaïch (del diario Libération) y Olivier Pérou (de Le Monde).

El libro, fruto de dos años de trabajo en los que entrevistaron a 200 personas, describe un partido totalmente organizado en torno a la personalidad de Jean-Luc Mélenchon, donde la intimidación y las amenazas son moneda corriente.

La investigación se apoya en numerosos testimonios y mensajes de Whatsapp o Telegram. Así, aparecen ataques personales como el enviado a Charlotte Girard, la viuda de François Delapierre, uno de los aliados más leales de Jean-Luc Mélenchon, fallecido en 2015.

"Delap se avergonzaría de ti", le escribió Mélenchon. ¿La culpa de la viuda? Abandonar LFI tras criticar el funcionamiento de la maquinaria del partido.

Elecciones legislativas

Esto se suma a los testimonios en particular tras la purga de las últimas elecciones legislativas, durante la cual varias antiguas personas cercanas a Mélenchon, acusadas en particular de oponerse a las prácticas internas, habían sido expulsadas de LFI.

"Vimos un partido que se reenfocaba un poco en una lógica de clan y que no nos parecía en absoluto susceptible de resolver los debates estratégicos necesarios para encontrar el buen camino para convertirse en mayoría", declaró a la AFP Clémentine Autain, expulsada en julio.

Otra de las expulsadas por Mélenchon, la diputada franco-chilena Raquel Garrido, dijo tras leer el libro que "si Jean-Luc Mélenchon quiere realmente entrar en la eternidad de la gran historia de la emancipación, debe dar un paso al costado".

Las expulsiones se vieron facilitadas por el hecho de que el movimiento se teorizaba como "gaseoso", es decir, sin congreso para elegir a sus dirigentes.

"Ya ha habido diez libros como éste. No interesará a nadie", declaró la semana pasada Manuel Bompard, diputado y coordinador de LFI, que el martes calificó el libro de "ficción".

"La Francia Insumisa no corresponde en absoluto a lo que dice este libro", dijo también la jefa de los diputados insumisos, Mathilde Panot, denunciando un libro que exhibe, según ella, "mentiras tras mentiras".

"No creo que este libro cambie la opinión de los franceses sobre Jean-Luc Mélenchon. Son derivas bien conocidas", declaró por su parte la dirigente ecologista Marine Tondelier.

Expresiones de protesta

Dentro de LFI, las expresiones de protesta, incluso bajo condición de anonimato, han sido muy escasas desde las purgas de 2024.

Así que las críticas llegaron desde fuera.

"Por lo que he leído sobre mí, es correcto. Sin duda, hay un problema con el funcionamiento del movimiento", declaró al medio Franceinfo Alexis Corbière, diputado de izquierda y ex portavoz de Mélenchon.

"No se construye una Sexta República y una sociedad más democrática cuando se funciona internamente como un movimiento que no tolera el desacuerdo", añadió este ex estrecho colaborador de Jean-Luc Mélenchon, destituido en la última purga.

"Entiendo que el comportamiento de la dirección de La Francia Insumisa se asemeja al de una secta bajo el control de una pareja, la de Jean-Luc Mélenchon y su compañera Sophia Chikirou", ella misma diputada por París, denunció por su parte el líder de los comunistas, Fabien Roussel.

En un momento en el que la figura de Jean-Luc Mélenchon está siendo muy disputada en la izquierda de cara a 2027, la publicación de un libro-investigación sobre los ya denostados métodos de funcionamiento de La Francia Insumisa pone en aprietos al movimiento de izquierda radical.