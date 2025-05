Británico que pasó 38 años en la cárcel dice no estar "furioso" tras revocación de su condena

Un hombre que pasó casi cuatro décadas en una prisión británica por el asesinato de una camarera dijo que no se sentía furioso ni amargado tras la revocación de su condena gracias a que se hallaron nuevas pruebas de ADN.

Peter Sullivan se puso la mano en la boca y se mostró conmovido cuando la Corte de Apelaciones de Londres ordenó la anulación de su condena tras años de intentos por limpiar su nombre.

Él es la víctima de una condena errónea que más tiempo ha pasado en prisión en Reino Unido, dijo la abogada Sarah Myatt fuera del tribunal.

Sullivan, que vio la audiencia en video desde la prisión de Wakefield, en el norte de Inglaterra, dijo en una declaración que no se sentía resentido y que estaba ansioso por ver a sus seres queridos.

"Pongo a Dios por testigo, se dice que la verdad te hará libre", leyó Myatt en su comunicado. "Desafortunadamente, no se nos dio un plazo conforme avanzamos para resolver el mal que se me hizo. No estoy furioso, no estoy amargado".

Sullivan, de 68 años, fue condenado en 1987 por el asesinato de Diane Sindall en Bebington, cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. Pasó 38 años tras las rejas.

Sindall, de 21 años, era florista y estaba comprometida en matrimonio. Volvía a casa después de trabajar a media jornada en un pub un viernes por la noche, en agosto de 1986, cuando su camioneta se quedó sin combustible, dijo la policía. Fue vista por última vez caminando por la carretera después de la medianoche.

Su cuerpo fue hallado cerca de 12 horas después en un callejón. Había sido agredida sexualmente y presentaba fuertes golpes.

El fluido sexual hallado en el cuerpo de Sindall no pudo ser analizado científicamente sino hasta hace poco. Una prueba realizada en 2024 reveló que el culpable no había sido Sullivan, dijo el abogado defensor Jason Pitter.

"La acusación de la fiscalía establece que se trató de una sola persona, fue una sola persona a la que llevó a cabo la agresión sexual contra la víctima", afirmó Pitter. "Las pruebas demuestran ahora que esa persona no fue el acusado".

El fiscal Duncan Atkinson no impugnó la apelación y dijo que, si la evidencia de ADN hubiera estado disponible en el momento de realizar la investigación, hubiera sido inconcebible que se acusara a Sullivan.

La policía de Merseyside dijo que reabrió la investigación mientras la apelación estaba en curso y que estaba "comprometida a hacerlo todo" para encontrar al asesino.

La Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC, por sus siglas en inglés), que examina posibles condenas erróneas, declinó remitir el caso de Sullivan al tribunal de apelaciones en 2008, y la corte rechazó su apelación en 2019.

Pero la CCRC retomó el caso cuando las nuevas pruebas de ADN estuvieron disponibles.

"A la luz de tales pruebas, es imposible considerar la condena del apelante como segura", dijo el juez Timothy Holroyde.

Kim Smith, hermana de Sullivan, reflexionó fuera del tribunal sobre el costo que el caso ha tenido para dos familias.

"Perdimos a Peter durante 39 años y, al final, no solo somos nosotros", dijo Smith. "Peter no ganó, ni tampoco la familia Sindall. Perdieron a su hija y no van a recuperarla. Nosotros tenemos de vuelta a Peter y ahora tenemos que tratar de construir de nuevo una vida alrededor de él".