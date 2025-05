Rusia y Ucrania intercambian invectivas y siembran dudas sobre conversaciones de paz en Estambul

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó de "pura fachada" la delegación rusa que viajó a Estambul para las conversaciones previstas el jueves, al tiempo que Moscú respondió tratándole de "payaso", sembrando dudas sobre los avances hacia la paz.

Las tensiones llegan horas antes de la anunciada reunión entre rusos y ucranianos, prevista según Moscú este jueves por la tarde en la ciudad turca, y cuyas modalidades se desconocen.

A pesar de que fue Vladimir Putin el que anunció la reunión, y pese a la insistencia de Zelenski de hablar cara a cara, el presidente ruso "no tiene planes por el momento" de viajar Turquía, según su portavoz, Dmitri Peskov.

La delegación rusa está encabezada por uno de sus asesores, Vladimir Medinski, acompañado de dos viceministros.

Esta representación de perfil bajo contrasta con la reunión de alto nivel del miércoles en Moscú "sobre la preparación de las próximas negociaciones" en presencia de Putin, su ministro de Exteriores y el jefe del Estado Mayor, entre otros.

Medinski, nacido en la Ucrania soviética, es conocido por su lectura nacionalista de la historia rusa.

En 2023, declaró que Ucrania era "parte de la tierra rusa" y participó en las últimas negociaciones directas entre Kiev y Moscú, poco tiempo después de la invasión rusa de Ucrania de febrero de 2022, que no dieron resultados.

Zelenski llegó este jueves a Ankara, la capital turca, y criticó a la delegación rusa, calificándola de "pura fachada", cuestionando su capacidad para "tomar decisiones".

Tampoco aclaró si participará en las conversaciones a la espera de entrevistarse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Minutos después, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, reaccionó a las declaraciones de Zelenski. "¿Quién usa las palabras 'pura fachada? ¿Un payaso? ¿Un fracasado?", afirmó.

Trump pide reunirse con Putin

Este intercambio de invectivas siembra dudas a pocas horas de una reunión que supuestamente debía iniciar un proceso diplomático para encontrar una salida al conflicto, desatado por la invasión rusa de febrero 2022 y que ha dejado decenas de miles muertos.

Pese a que en principio las reuniones deben empezar el jueves por la tarde, según Moscú, Ucrania no ha comunicado el calendario de la reunión.

Desde Ankara, Zelenski dijo haber venido con una delegación del "más alto nivel", con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del ejército y de los servicios de inteligencia.

A orillas del Bósforo, frente al Palacio Dolmabahçe, donde debería llevarse a cabo la reunión, cientos de periodistas trabajaban desde mañana temprano.

Las negociaciones fueron anunciadas por el propio líder ruso el pasado fin de semana, en respuesta a un ultimátum de los europeos y de Ucrania, con el apoyo de Estados Unidos, para que Rusia aceptara un alto el fuego antes empezar a negociar. Putin rechazó la oferta de tregua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que "no pasará nada" en el conflicto en Ucrania hasta que pueda reunirse con Putin y no descartó viajar el viernes a Turquía si hubiera avances.

"No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos", dijo Trump en el Air Force One mientras volaba de Catar a Emiratos Árabes Unidos, en el marco de su gira por el Golfo.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en que Trump está "abierto" a "cualquier mecanismo" que pueda traer la paz.

Los dos países siguen teniendo posiciones difíciles de conciliar.

Rusia exige que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN y la garantía de poder mantener los territorios ucranianos anexionados por Moscú, unas condiciones inaceptables para Kiev y sus aliados.

Ucrania quiere por su parte sólidas "garantías de seguridad" occidentales para evitar nuevos ataques rusos y que el ejército de Moscú, que controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, se retire.