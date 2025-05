Slawomir Mentzen, el candidato de extrema derecha polaca que atrae a los jóvenes

Polonia celebra el domingo la primera vuelta de unas elecciones presidenciales marcadas por la confrontación entre el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, y Karol Nawrocki, respaldado por la oposición nacionalista de Ley y Justicia (PiS).

El tercer hombre en la carrera presidencial polaca, pero el favorito entre los votantes jóvenes es Slawomir Mentzen. El candidato del partido de extrema derecha Konfederacja (Confederación), combina una visión social muy conservadora con un programa económico muy liberal.

Es uno de esos políticos que sabe cuidar sus apariencias. Emergiendo de una nube de humo rojo y blanco, Slawomir Mentzen saluda a los cientos de ciudadanos de Varsovia congregados en la plaza frente al Tribunal Supremo polaco.

En medio de la multitud, Krystian ya está conquistado por el candidato: "Como ciudadano, quiero poder conducir el coche que quiera, quiero poder llevar una pistola en el cinturón, y no quiero que ningún político intente impedírmelo", dice a RFI.

Fue sobre todo el lado libertario del candidato lo que convenció a la joven estudiante de marketing. Ágata, por su parte, aún no sabe a quién va a votar, pero ya está convencida por su carácter.

"Es el candidato más fuerte en cuanto a carácter, está seguro de sí mismo y de lo que dice, y si los jóvenes quieren algo nuevo, van a querer a alguien con un carácter fuerte que no tenga miedo de hacerse valer", opina.

La joven indecisa está casi dispuesta a dar el paso, aunque eso signifique hacer la vista gorda ante la visión muy conservadora y nacionalista de Mentzen en cuestiones sociales.

"No es el candidato con el que me siento más cercana en cuestiones sociales, pero sus puntos de vista sobre cuestiones económicas y financieras me atraen más. Y creo que eso es importante, porque los jóvenes quieren poder crear empresas y ganar dinero", agrega.

Votos de una nueva generación

A sus 18 años, Weronika se prepara para votar por primera vez, y podría verse tentada por el cansancio, ya que se opone frontalmente a algunas de sus promesas: "No apoyo todos los puntos del programa de Mentzen. Por ejemplo, el hecho de que quiera hacer que los estudios sean pagos. Pero también quiero que haya alternativas a un Gobierno del PO (Coalición Cívica) o del PiS (la oposición nacionalista de Ley y Justicia), y que entre alguien nuevo en la carrera".

Es un sentimiento de desilusión compartido por la mayoría de los veinteañeros polacos, que sólo han conocido la alternancia entre gobiernos de Donald Tusk y Jaroslaw Kaczynski durante toda su vida.

Así que en Konfederacja, al acercarse las elecciones, hicieron tabla rasa distanciándose de su fundador. En particular, era conocido por haber dicho que las mujeres formaban parte del patrimonio del marido, o que había que negarles el derecho de voto.

A sus 17 años, Oliwia dice que sólo se unió a las juventudes del partido tras la destitución de su fundador: "No estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que decía. Y cuando llegué aquí, me di cuenta de que la mayoría de los políticos con los que hablaba tenían opiniones absolutamente diferentes. Ahora tenemos diputadas y eurodiputadas en Konfederacja".

En abril, la mitad de los jóvenes votantes pensaban dar su voto a Mentzen. Esta proporción se ha reducido ahora a la mitad, desde que el candidato describió la violación como un mero "inconveniente".