Alemania suspende las exportaciones de armas a Israel para su uso en Gaza

Según el canciller Merz es "cada vez más difícil de entender" cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos.

    Expandir imagen
    El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste a la reunión del gabinete federal en la Cancillería en Berlín, Alemania. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

    Alemania suspenderá la exportación de equipos militares a Israel que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza, dijo el viernes el jefe del gobierno, Friedrich Merz, en reacción al plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza.

    Según el canciller, es "cada vez más difícil de entender" cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos.

    "Bajo estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso", añadió Merz citado en un comunicado.

    Aliado de Israel

    Esta decisión marca un cambio de rumbo por parte del gobierno alemán, uno de los aliados más fieles de Israel --junto a Estados Unidos-- debido a la responsabilidad histórica de Alemania en el Holocausto.

    "El gobierno alemán sigue profundamente preocupado por el sufrimiento continuo de la población civil en la Franja de Gaza", subrayó Merz.

    "Con la ofensiva prevista el gobierno israelí asume una responsabilidad aún mayor" en lo que respecta a la ayuda a los civiles en el territorio palestino, continuó, reiterando su llamado a favor de un acceso completo para "las organizaciones de la ONU y otras instituciones no gubernamentales".

    La comunidad internacional está cada vez más preocupada por el sufrimiento de los palestinos en Gaza, donde una evaluación respaldada por las Naciones Unidas advirtió sobre el riesgo de hambre.

    "El gobierno alemán insta encarecidamente al gobierno israelí a no tomar nuevas medidas con miras a anexar Cisjordania", destacó también el canciller.

