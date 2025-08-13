×
Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en los servicios de voz más utilizados para el fraude y la extorsión

    Expandir imagen
    Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram
    Rusia anunció restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram el 13 de agosto de 2025, diciendo que esto era necesario para combatir la criminalidad. (AFP)

    Rusia anunció el miércoles restricciones en las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, diciendo que esto era necesario para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales.

    "Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)", dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.

    Fraude y extorsión

    Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", añadió el organismo de control.

    Al reaccionar ante esta medida, Telegram afirmó en un comunicado que "lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma" y elimina "miles de contenidos nocivos cada día".

    Los servicios de seguridad rusos han afirmado que Ucrania estaba utilizando Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia.

    Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también para investigar actividades que Rusia considera terroristas.

    "El acceso a las llamadas en mensajeros extranjeros será restaurado después de que comiencen a cumplir con la legislación rusa", dijo el ministerio digital de Rusia.

    Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.