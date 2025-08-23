Imputan a gerente de parque de diversiones en Francia por negar entrada a israelíes

Parque de entretenimiento Tyrovol en la región de los Pirineos Orientales de Francia. ( FUENTE EXTERNA )

El gerente de un parque de diversiones del sur de Francia que negó la entrada a un grupo de menores israelíes fue imputado este sábado acusado de "discriminación por motivos de origen, étnia o nacionalidad" y quedó en libertad, informó la fiscalía.

El gerente del parque ubicado en Porte-Puymorens, en los Pirineos, cerca de la frontera con España, negó la entrada al recinto el jueves a un grupo de 150 menores israelíes de entre 8 y 16 años, pese a que habían reservado sus entradas con mucha antelación.

Esta "discriminación" caracterizada por la "denegación de un bien o servicio en un lugar abierto al público o la prohibición de acceso" implica una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 75,000 euros (87,900 dólares), indicó la fiscalía de Perpiñán en un comunicado.

Declaración

El hombre de 52 años compareció delante de un juez este sábado, tras estar en detención preventiva desde el jueves.

El procesado declaró que su negativa no se debió a consideraciones ideológicas y argumentó cuestiones de "seguridad".

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, calificó el viernes de "grave" el incidente.

"Espero que la justicia sea firme. Esto no se puede dejar pasar", afirmó el ministro que hizo referencia a un aumento de los "actos antisemitas".