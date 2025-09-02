Europa prohíbe dos químicos usados en geles y acrílicos de uñas por considerarlos cancerígenos

La Unión Europea prohibió en productos cosméticos el óxido de difenilfosfina (2,4,6-trimetilbenzoilo) (INCI: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidina (INCI: N,N-dimethyl-p-toluidine, DMPT), ingredientes habituales en geles curados con lámpara UV/LED y en sistemas acrílicos para uñas.

La medida, de aplicación directa en todos los Estados miembros, rige desde el 1 de septiembre de 2025 y no contempla períodos para "agotar existencias": queda vetado vender, distribuir o usar en salón cualquier cosmético que los contenga.

La decisión se incorpora mediante el Reglamento (UE) 2025/877, que actualiza el anexo de sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción) del Reglamento de Cosméticos. Con ello, el TPO pasa de usos profesionales limitados a prohibición total, mientras que el DMPT se añade expresamente al listado de sustancias vetadas.

TPO (fotoiniciador) es la "chispa" que, al recibir luz UV/LED, se descompone y genera radicales que activan el curado de los geles, transformándolos de capa viscosa a película dura en segundos. Se emplea en gel polish y sistemas que requieren lámpara.

DMPT (acelerador) es una amina que, combinada con peróxidos (por ejemplo, peróxido de benzoilo en el acrílico líquido+polvo), acelera el fraguado en frío del material, permitiendo el endurecimiento rápido sin lámpara. También aparece en algunos materiales dentales/industriales de metacrilato.

Las lacas convencionales sin lámpara (incluidas las de "larga duración" que secan al aire) no requieren TPO ni DMPT porque forman película por evaporación de solventes y resinas. En principio no deberían verse afectadas, aunque se recomienda verificar siempre la etiqueta.

Por qué se prohíben

El óxido de difenilfosfina (2,4,6-trimetilbenzoilo) fue reclasificado como tóxico para la reproducción (categoría 1B), lo que activa el veto en cosméticos al no existir una exención específica. La N,N-dimetil-p-toluidina se incorpora al anexo de prohibidas por su perfil toxicológico.

La Comisión Europea ha recordado que la prohibición abarca tanto el "poner en el mercado" como el "poner a disposición": no es legal seguir usándolos con clientas aunque el producto se adquiriera antes de la fecha de entrada en vigor.

Impacto en el sector y para el consumidor

Salones y comercios deben retirar los productos con estos ingredientes y abstenerse de utilizarlos en servicio. Marcas y distribuidores deberán reformular sustituyendo fotoiniciadores y aminas por alternativas conformes al Reglamento.

Cómo identificarlo en la etiqueta

En la lista INCI, buscar Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimethyl-p-toluidine (DMPT). Si aparecen, el cosmético no puede venderse ni usarse en la Unión Europea desde el 1 de septiembre de este año.

Las autoridades nacionales ya notifican a distribuidores y salones sobre la retirada y el fin del antiguo uso "solo profesional", con inspecciones y sanciones en caso de incumplimiento.