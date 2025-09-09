Francia investiga la aparición de 9 cabezas de cerdos frente a mezquitas

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó con representantes de la comunidad musulmana en París, a quienes expresó su "apoyo", informó su entorno a AFP. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades francesas abrieron una investigación este martes tras la aparición de nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas de la región de París, algunas con la palabra Macron escrita en azul, y denunciaron un acto antimusulmán "abyecto".

Con entre cinco y seis millones de fieles, Francia cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía de este continente.

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, varios países han informado de un aumento del "odio contra los musulmanes" y del antisemitismo desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Al menos nueve cabezas de cerdo han sido encontradas, "cuatro en París y cinco" en sus suburbios, detalló el prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, quien no descartó "que se descubran más".

Un ataque que incluye a Macron

Varias de las cabezas de este animal, considerado impuro por el Islam, "llevaban una inscripción 'MACRON' escrita con tinta azul", indicó a AFP la fiscalía de París.

"Atacar lugares de culto es de una cobardía abisal", afirmó en la red social X el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau.

Las autoridades abrieron una investigación, pero Nuñez no descartó que se pueda tratar de nuevas "acciones de injerencia extranjera".

El prefecto se refería a casos anteriores, atribuidos a posibles injerencias, como las pintadas de estrellas de David en París en 2023 o de manos rojas en el Memorial del Holocausto en mayo de 2024.

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, denunció unos "actos islamófobos" que buscan dividir Francia y "una nueva y triste etapa en el alza del odio antimusulmán".

Frente a una mezquita de Malakoff, al sur de París, Caroline (pseudónimo) depositó este martes tres rosas blancas para mostrar su "apoyo" y "solidaridad".

"La gente no debería tener que esconder su fe", estimó la mujer de 40 años.