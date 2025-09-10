×
Polonia
Polonia y la OTAN derribaron 19 drones rusos en su espacio aéreo; se teme una escalada del conflicto

Polonia cerrará su frontera con Bielorrusia ante el inminente ejercicio militar Zapad-2025

Rusia niega haber violado el espacio aéreo polaco

    Expandir imagen
    Polonia y la OTAN derribaron 19 drones rusos en su espacio aéreo; se teme una escalada del conflicto
    Funcionarios polacos trabajan en el lugar del impacto de un dron ruso en la aldea de Wohyn, en el este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE)

    Lo concreto hoy: Polonia derribó 19 drones que violaron su espacio aéreo durante un ataque masivo ruso contra Ucrania. Varsovia lo calificó de "acto de agresión", activó el Artículo 4 de la OTAN para consultas urgentes y afirmó que fue la ocasión "más cercana al conflicto abierto" en Europa desde la II Guerra Mundial. Varios aparatos entraron desde Bielorrusia, aliada de Moscú. Líderes europeos condenaron el hecho y respaldaron a Polonia.

    Además, Polonia cerrará su frontera con Bielorrusia ante el inminente ejercicio militar Zapad-2025, maniobras conjuntas ruso-bielorrusas cerca del límite polaco con escenarios nucleares en la planificación, lo que ha encendido alarmas en Varsovia, Vilna y Riga.

    1) El incidente de los drones: qué ocurrió y por qué importa

    Durante un ataque nocturno de Rusia contra Ucrania, múltiples drones cruzaron a Polonia. La Fuerza Aérea polaca, con apoyo de aliados de la OTAN (F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aeronaves de alerta temprana y reabastecimiento), los abatió dentro de su territorio. Es la primera vez que un miembro de la OTAN usa fuerza letal directamente vinculada a esta guerra dentro de su espacio aéreo.

    El primer ministro Donald Tusk convocó al gabinete de emergencia y activó el Artículo 4 de la OTAN. No es el Artículo 5 (defensa colectiva automática), pero sí una señal de escalada.

    Rusia niega haber violado el espacio aéreo polaco; Ucrania sostiene que al menos ocho drones dirigidos por Moscú operaron en territorio polaco, lo que eleva el riesgo de choque directo OTAN-Rusia.

    Líderes como Emmanuel Macron y Keir Starmer calificaron el hecho de "inaceptable" y "temerario", respaldando a Polonia. La Unión Europea llamó a reforzar sanciones y defensa.

    2) El factor Bielorrusia: maniobras, frontera y armas rusas

    Rusia y Bielorrusia lanzan estos días el ejercicio estratégico Zapad-2025. Contempla escenarios de guerra de alta intensidad contra la OTAN. La cercanía a Polonia y las simulaciones con armamento avanzado elevan la tensión.

    Varsovia anunció el cierre de su frontera con Bielorrusia por los riesgos asociados a los ejercicios.

    Bielorrusia alberga armas nucleares tácticas rusas y Moscú planea desplegar misiles hipersónicos a partir de 2025, bajo control ruso. Tener armamento nuclear y maniobras junto a la frontera polaca multiplica el riesgo.

    Desde 2021, Polonia y la UE acusan a Bielorrusia de "guerra híbrida" al empujar migrantes hacia la frontera para desestabilizar. Varsovia reforzó su frontera con vallas, tropas y cambios legales, y ha debatido incluso el uso de armas por fuerzas fronterizas en situaciones de agresión.

    3) Cómo llegamos aquí: líneas de tiempo útiles

    • 2022 – Przewodów: Un misil mató a dos personas en Polonia. Se determinó que probablemente fue un misil antiaéreo ucraniano, disparado para interceptar ataques rusos.
    • 2023 – Wagner en Bielorrusia: Tras el motín de Wagner, combatientes del grupo aparecieron en Bielorrusia y entrenaron fuerzas locales cerca de Polonia. Varsovia movilizó tropas.
    • 2024 – Objetos y drones "perdidos": Polonia elevó la alerta por incursiones de drones durante ataques rusos a Ucrania. Los cazas aliados despegaron con frecuencia para vigilar el espacio aéreo.
    • 2025 – El salto cualitativo: Intrusiones repetidas y el derribo de drones dentro de Polonia marcan un antes y un después.

    4) Qué están diciendo la OTAN, la UE y Estados Unidos

    La OTAN recordó que cualquier uso de armas nucleares por Rusia cambiaría la naturaleza de la guerra y tendría graves consecuencias. Aunque no se invocó el Artículo 5, el Artículo 4 permite ajustar postura defensiva y mover medios para disuadir nuevos incidentes.

    La Unión Europea condenó públicamente lo ocurrido, prometió más sanciones y reforzar la defensa aérea. Cazas aliados ya están integrados con Polonia.

    Estados Unidos se coordinó con Varsovia y la OTAN. Se reportaron cierres temporales de aeropuertos polacos y mayor alerta en el este del país.

    5) ¿Riesgo real de guerra OTAN-Rusia?

    El riesgo existe cuando artefactos militares cruzan a un país de la OTAN: un dron puede impactar en una zona civil, un radar puede identificar mal un objeto y un piloto puede disparar por error.

    Lo que lo contiene hoy es que Polonia activó el Artículo 4 y no el Artículo 5; que Moscú niega intención de atacar a la OTAN; y que la Alianza responde con defensa y mensajes, no con ataques directos.

    Lo que puede empeorarlo: más drones o misiles dentro de Polonia, un daño civil importante o un incidente durante Zapad-2025 en la frontera. También pesará el factor nuclear si Rusia mueve o publicita capacidades en Bielorrusia durante el ejercicio.

