Los drones en Polonia y Rumania vuelven a plantear cuestión de la estrategia defensiva de la OTAN

El domingo 14 de septiembre, Rumania convocó al embajador de Rusia para denunciar el sobrevuelo calificado de "inaceptable" de un dron ruso en su espacio aéreo, pocos días después de una espectacular intrusión de aeronaves similares en el cielo polaco.

En respuesta, la OTAN lanzó la operación "Centinela Oriental", que, para algunos observadores, sigue siendo una respuesta demasiado moderada.

El viernes 12 de septiembre, la OTAN indicó que reforzaría la defensa de su flanco este y anunció el lanzamiento de la operación "Centinela Oriental" para proteger el espacio aéreo europeo cercano a Rusia.

Recursos europeos

Dinamarca, el Reino Unido, Alemania y Francia van a movilizar rápidamente sus recursos: París envía tres aviones Rafale a Polonia acompañados de una treintena de efectivos. Alemania y el Reino Unido también movilizan algunos cazas Typhoon y, para la defensa tierra-aire, los Países Bajos aceleran la entrega de dos baterías de misiles Patriot.

Sin embargo, el despliegue de estos pocos medios militares es costoso y poco adecuado para responder a los retos específicos que plantea la intrusión de los drones rusos de bajo costo. Por lo tanto, en Europa existe un intenso debate sobre la respuesta militar que se debe aplicar para disuadir a Moscú.

En un artículo de opinión publicado este fin de semana en el diario Le Monde, un grupo de expertos aboga por la puesta en marcha del proyecto europeo "Skyshield".

Se trata de una zona de protección aérea integrada que permitiría a una coalición europea neutralizar los misiles y drones rusos sobre el territorio occidental de Ucrania.

Se trata de una defensa a distancia, ya que el Kremlin ya no se conforma con atacar Ucrania, sino que está cartografiando las vulnerabilidades de la defensa europea, señalan los expertos, añadiendo que "la postura exclusivamente defensiva ha quedado obsoleta, ha llegado el momento de pasar a la protección activa".

Por el momento, la respuesta de la OTAN parece muy mesurada, con el riesgo de que Moscú interprete esta moderación como una debilidad.

Bucarest ha comunicado al embajador de Rusia en Rumanía, Vladimir Lipaiev, "su enérgica protesta" ante "este acto inaceptable e irresponsable", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores rumano. Durante la reunión, Vladimir Lipaiev calificó de "infundada" la protesta de Rumania, según un comunicado publicado por la embajada en la noche del domingo al lunes.

"No se ha dado ninguna respuesta concreta y convincente" por parte rumana a las preguntas formuladas por el embajador ruso sobre la identificación de este dron, prosiguió la misma fuente.

"Todos los hechos llevan a creer que se trató efectivamente de una provocación deliberada del régimen de Kiev" con el objetivo de "arrastrar a otros países europeos a una peligrosa aventura militar contra la Federación de Rusia", añadió.