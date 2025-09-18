×
La policía mata a un hombre armado con un machete cerca de una escuela en Francia

Según el fiscal, el hombre se negó a obedecer a los policías y avanzó con su arma hacia los agentes

    La policía mata a un hombre armado con un machete cerca de una escuela en Francia
    Imagen ilustrativa de una escena de un hecho. En Francia, la Policía ultimó a un hombre armado cerca de una escuela. (FUENTE EXTERNA)

    La policía mató este jueves a un hombre con actitud "amenazadora" y armado con un machete cerca de una escuela infantil en la Seyne-sur-Mer, en el sureste de Francia, indicó la fiscalía.

    El hombre se negó a obedecer a los policías y avanzó con su arma hacia los agentes, quienes primero usaron un arma de electrochoque Taser antes de dispararle seis veces, precisó el fiscal de Toulon, Samuel Finielz.

    Ningún menor resultó herido

    • Los hechos ocurrieron poco antes de las 17H00, cuando el hombre, que aún no ha sido identificado, armado con un "machete" tenía una actitud "amenazadora" en una zona con escuelas, según la misma fuente.

    "Parecería que los niños han sido víctimas de amenazas", precisó el representante del ministerio público, subrayando que toda esta información aún debía ser confirmada. Ningún menor resultó herido, agregó.

