El partido ultraderechista italiano Liga homenajeará a Charlie Kirk en su reunión anual

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk durante un evento en West Palm Beach (Estados Unidos). ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH /ARCHIVO )

El partido italiano antiinmigración Liga rendirá homenaje el domingo al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, durante su reunión anual en Pontida, en el norte del país, a la que se espera que asistan líderes de extrema derecha como el español Santiago Abascal.

"Esta será una Pontida diferente, porque desde el disparo que mató a Charlie Kirk, las cosas han cambiado", declaró el dirigente de la Liga y vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, a la cadena pública Rai.

Conmoción y disputas

El asesinato de Kirk, de 31 años y aliado del presidente Donald Trump, provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos, donde los partidarios del republicano lo erigieron en "mártir", pero también en el seno de los partidos de extrema derecha de Europa.

En Italia, su asesinato dio lugar a virulentas disputas entre el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni y la oposición de izquierda.

Más de 200 buses han sido fletados para la concentración anual de la Liga, cuyo lema oficial es "Libres y fuertes".

Además de Abascal, presidente del partido español Vox, también está prevista la asistencia de Jordan Bardella, dirigente de la formación francesa Agrupación Nacional (RN), y de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Matteo Salvini es conocido por sus declaraciones provocadoras y contra los inmigrantes. Su partido, que obtuvo un 8 % de los votos en las elecciones legislativas de 2022, forma parte -junto con Forza Italia (9 %)- del gobierno de Giorgia Meloni, cuyo partido Fratelli d'Italia domina la coalición con más del 26 %.