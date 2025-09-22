Carta de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein provoca su salida de un hospicio infantil

La duquesa de York, Sarah Ferguson, se encuentra en el centro de una nueva polémica tras la revelación de un correo electrónico en el que calificó al millonario estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, como un "amigo fiel, generoso y supremo".

La misiva, publicada este fin de semana por los tabloides The Sun y Mail on Sunday, fue enviada en abril de 2011, un mes después de que Ferguson declarara al Evening Standard que aceptar dinero de Epstein había sido "un gigantesco error de juicio". En esa entrevista se refirió a la ayuda de 15,000 libras (unos 17,200 euros) que recibió del financiero para saldar deudas, y aseguró que devolvería el dinero y no volvería a tener contacto con él.

Sin embargo, en el correo difundido ahora, la exesposa del príncipe Andrés adoptaba un tono conciliador con Epstein, quien había cumplido una condena de 13 meses en Florida por solicitar prostitución a menores. Ferguson le pedía disculpas: "Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí (...) Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia". Añadía además que no había utilizado la palabra "pedófilo", aunque reconocía el impacto mediático de la entrevista.

Reacción del hospicio Julia´s House

La publicación del mensaje desencadenó consecuencias inmediatas. La organización benéfica inglesa Julia´s House, que gestiona hospicios infantiles para niños con enfermedades terminales, anunció este lunes que la duquesa quedaba fuera de su patronato.

En un comunicado, la entidad señaló que, "tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein, sería inapropiado que continúe como patrocinadora de la organización". Julia´s House agradeció su apoyo en el pasado, pero subrayó la incompatibilidad de mantener ese vínculo.

Un portavoz de Ferguson indicó que el correo de 2011 buscaba "apaciguar" a Epstein ante la amenaza de una demanda por difamación tras la entrevista en el Evening Standard.

Epstein fue hallado muerto en 2019 en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. La controversia sobre sus conexiones continúa afectando a figuras públicas, ahora también a la duquesa de York, cuya relación con causas infantiles se ve seriamente cuestionada.