×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
aeropuerto de Copenhague
aeropuerto de Copenhague

Cierran aeropuerto de Copenhague por la presencia de drones

Unos 15 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos.

    Expandir imagen
    Cierran aeropuerto de Copenhague por la presencia de drones
    El aeropuerto de Copenhague. (FUENTE EXTERNA)

    El aeropuerto de Copenhague fue cerrado el lunes luego de que se observaran varios drones no identificados en el espacio aéreo circundante, lo que provocó el desvío de una quincena de vuelos, informaron a la AFP la policía y autoridades aeroportuarias.

    "El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Copenhague está cerrado desde las 20h30 (18h30 GMT) a causa de la presencia de dos o tres drones no identificados. Ningún avión pudo despegar o aterrizar en el aeropuerto", declaró la portavoz del aeropuerto, Lise Agerley Kurstein.

    Agregó que unos 15 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos.

    RELACIONADAS

    La policía de Copenhague declaró que "tres o cuatro grandes drones" fueron observados sobre el aeropuerto.

    No especificó si los drones eran aparatos militares o civiles.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.