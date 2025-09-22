Un misil balístico nuclear Trident II D5 fue disparado desde un submarino en aguas del Atlántico, informó Russia Today (RT). El lanzamiento se produjo la noche del 21 de septiembre y fue visible desde varios puntos del Caribe, incluido Puerto Rico, donde observadores locales confirmaron la estela luminosa en el cielo.

Hasta ahora no se ha precisado si la prueba fue realizada por la Marina de Estados Unidos o por la Royal Navy del Reino Unido, las dos únicas fuerzas que cuentan con este tipo de armamento. Ninguna de las instituciones ha emitido declaraciones oficiales sobre el ejercicio.

El Trident II D5

El Trident II D5 es un misil balístico de largo alcance que forma parte de la disuasión estratégica de ambos países y está diseñado para ser lanzado desde submarinos.

El avistamiento generó expectación en la región debido a la magnitud del ensayo y a la falta de información oficial sobre cuál nación llevó a cabo la operación.

Cuentas de redes sociales difunden un video del presunto disparo desde una zona, alegadamente en Puerto Rico.

De acuerdo con el diario puertorriqueño Primera Hora, la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) identificó que se trató de la prueba de un misil Trident lanzado desde un submarino al este de Florida.

El avistamiento ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche y fue visible desde distintos puntos del país. La organización educativa explicó que, aunque la apariencia del objeto era similar a la de un cohete, “en realidad el avistamiento fue uno muy peculiar y distinto a los cohetes que hemos registrado”.

Leer más Trump enviará sistemas de misiles Patriot a Ucrania pero dice que Europa pagará por ellos