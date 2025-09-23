La presencia de varios drones obligó al cierre temporal de los aeropuertos internacionales de Copenhague (Kastrup) y Oslo (Gardermoen) entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, lo que generó cancelaciones masivas de vuelos y abrió un cruce de acusaciones con Rusia.

El aeropuerto de Kastrup suspendió sus operaciones durante cuatro horas (de 20:30 a 00:30, hora local), lo que derivó en la cancelación de alrededor de 100 vuelos y el desvío de otros 31 a terminales cercanas. En Gardermoen, el cierre se extendió por tres horas (de 00:30 a 03:30), con una docena de vuelos cancelados.

La policía danesa informó que los drones eran de gran tamaño y procedían de varias direcciones, siguiendo un patrón de vuelo sobre la terminal. Según el inspector Jens Jespersen, el modo de operar apunta a un "actor capacitado", aunque aclaró que no podía confirmar ninguna participación extranjera.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó lo ocurrido como un "ataque grave" y señaló que no descarta ninguna hipótesis. Recordó que Europa ha enfrentado incidentes similares de drones, violaciones de espacio aéreo y ataques cibernéticos atribuidos a Rusia.

Moscú rechaza vínculos con el incidente

El Kremlin reaccionó de inmediato. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, negó cualquier implicación rusa y criticó a Copenhague por aludir a esa posibilidad:

"Hacer periódicamente acusaciones infundadas conduce a que nuevas declaraciones no sean tomadas en serio. Un país que asume una posición seria no debe reiterar acusaciones sin pruebas", dijo Peskov en conferencia telefónica.

Por el momento, los servicios de inteligencia de Dinamarca y Noruega investigan de manera conjunta. Hasta ahora, no se ha establecido un vínculo directo entre los incidentes en ambos aeropuertos ni con la detención previa de dos extranjeros que hicieron volar drones en el centro de Oslo.