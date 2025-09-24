Rusia niega haber violado el espacio aéreo de la OTAN y critica las acusaciones

Rusia calificó el miércoles de "histeria" las acusaciones de incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de países de la OTAN. ( FUENTE EXTERNA )

El Kremlin calificó el miércoles de "histeria" las acusaciones de incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de países de la OTAN, después de que Donald Trump considerara que la Alianza debería derribar los aviones rusos en caso de violación.

"Hay histeria sobre nuestros pilotos militares que supuestamente habrían infringido ciertas reglas e invadido un espacio aéreo", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Estas afirmaciones son "infundadas", añadió durante su rueda de prensa diaria en la que participó AFP. "Nuestra aviación militar respeta todas las reglas y regulaciones aéreas", aseguró.

La víspera el presidente estadounidense opinó que los países de la OTAN deberían derribar los aparatos rusos que violen su espacio aéreo, después de tres incursiones de drones o aviones de combate en territorio de la Alianza en menos de dos semanas.

Acusaciones

Rusia negó en cada ocasión cualquier responsabilidad, pero la OTAN advirtió el martes a Moscú que la "escalada" debe cesar y aseguró estar preparada para defenderse por todos los medios.

El lunes Dinamarca tuvo que cerrar el aeropuerto de Copenhague tras el sobrevuelo de drones de origen desconocido.

A principios de este mes Polonia, Rumania y Estonia denunciaron la violación de su espacio aéreo por aeronaves rusas.

En la noche del 9 al 10 de septiembre, una veintena de drones penetraron en Polonia y cazas neerlandeses derribaron tres de ellos, hecho inédito en la historia de la Alianza desde su creación en 1949.