Zelenski advierte que ser miembro de la OTAN no garantizaría la seguridad del país

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, puso en duda el miércoles la capacidad de la OTAN para garantizar la seguridad de su país ante la ofensiva rusa, pero elogió a Donald Trump por decir la víspera que Rusia puede ser derrotada.

Las palabras del presidente estadounidense supusieron un giro de 180 grados en su posición sobre el conflicto. Trump se había mostrado crítico hasta ahora con Zelenski y cercano con el líder ruso, Vladimir Putin, con quien se ha reunido para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania, lo que sorprendió a sus aliados.

"Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data (OTAN) no significa automáticamente que se esté a salvo", declaró Zelenski ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Palabras de agradecimiento

El líder ucraniano dedicó palabras de agradecimiento y de elogio hacia Trump, con quien se reunió en la víspera: "Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos podemos cambiar muchas cosas".

"Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Europa ayude y, por supuesto, contamos con Estados Unidos", afirmó.

Trump sugirió el martes que Kiev puede recuperar todo su territorio controlado por Moscú, e "incluso ir más allá", con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN.

Tras este giro del republicano, los máximos representantes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron el miércoles en Nueva York.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no hicieron declaraciones tras el encuentro, el de más alto nivel entre ambos países desde que Trump invitara al presidente ruso, Vladimir Putin, a Alaska el 15 de agosto.

Zelenski advirtió también el miércoles del peligro que supondría para Europa perder influencia sobre Moldavia en favor de Rusia, lo que ya ha pasado con Bielorrusia y Georgia.

"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó el líder ucraniano.