Denuncian desaparición de 443 voluntarios tras interceptación de la Flotilla Global Sumud por Israel

Un buque de la Flotilla Global Sumud llegó al puerto de Ashdod el 2 de octubre de 2025 tras ser interceptado mientras transportaba ayuda a Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció que varios buques de la Flotilla Global Sumud (GSF) habían sido detenidos y que sus pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí. ( EFE )

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, interceptada en aguas internacionales por la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

La misión calificó como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel y aseguró que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua" y "rociados con agua contaminada", además de sufrir interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles.

El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de interceptación de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde de ayer.

"Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal", afirma el ministerio en un comunicado difundido en su cuenta de X.

"Un último barco de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, también se le impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y violar el bloqueo", recoge asimismo el comunicado.

Asi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios y más de cuarenta barcos, han sido interceptados o "aparentemente interceptados", según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones a EFE de pérdidas discontinuas de la señal de los radares.

La última actualización del rastreador a las 9.27 GMT de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el 'Marinette' y 'Mikeno', que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró a EFE sólo solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady - que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo- comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando.

Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar —también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones— dijo a EFE que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Los detenidos

Desde la operación de intercepción de anoche, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la exalcaldesa Ada Colau, entre otros.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó de que este jueves se habrá completado el traslado al puerto israelí Ashdod de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid.

Entre los detenidos por la Armada israelí, se encuentran al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadunidenses Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.