Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando, anunció este jueves el Ministerio de Defensa ruso tras varios canjes que continúan pese al estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en Telegram que Ucrania "devolvió a 185 militares rusos" y añadió que también se liberó a 20 civiles como parte del intercambio.

Resultado tangible

Los intercambios de prisioneros han sido el único resultado tangible de los tres ciclos de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul.

Pese a los esfuerzos de mediación - incluidas las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin - no hay visos de que cese el conflicto que empezó en febrero de 2022.