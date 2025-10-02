×
Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando

Los intercambios de prisioneros han sido el único resultado tangible de los tres ciclos de conversaciones de paz entre ambos países

    Expandir imagen
    Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando
    Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando, tras varios canjes que continúan pese al estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto. (FUENTE EXTERNA)

    Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando, anunció este jueves el Ministerio de Defensa ruso tras varios canjes que continúan pese al estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

    El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en Telegram que Ucrania "devolvió a 185 militares rusos" y añadió que también se liberó a 20 civiles como parte del intercambio.

    Resultado tangible

    Los intercambios de prisioneros han sido el único resultado tangible de los tres ciclos de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul.

    Pese a los esfuerzos de mediación - incluidas las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin - no hay visos de que cese el conflicto que empezó en febrero de 2022.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.