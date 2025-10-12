×
Cristóbal Colón
VIDEO | Activistas lanzan pintura roja a cuadro de Cristóbal Colón en protesta por el "Día de la Hispanidad"

"Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas", dijeron las activistas luego de lanzar la pintura

    Dos activistas del colectivo ambientalista Futuro Vegetal lanzaron pintura roja "biodegradable" contra un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid, como protesta contra lo que calificaron de "siglos de opresión a la población indígena" en América, informó RT.

    La obra afectada, Primer homenaje a Cristóbal Colón (1892), fue pintada por José Santiago Garnelo y Alda. En un video publicado en la red social X, el colectivo afirmó que "la celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala".

    RELACIONADAS

    Demandan reconocimiento

    "Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades. Con esta protesta nos unimos a sus reivindicaciones", agregó el grupo en la misma publicación.

    • Según medios locales citados por RT, las dos mujeres fueron detenidas por el personal de seguridad del museo y escoltadas fuera de la sala. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional las interrogaron en el lugar.

    Hasta el momento, el Museo Naval no ha emitido comentarios sobre el incidente. No obstante, había modificado su horario de funcionamiento y difundido información sobre la obra en el marco de las actividades conmemorativas del 12 de octubre, fecha en que España celebra el Día de la Hispanidad.

