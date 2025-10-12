UE aprueba mecanismo en línea para demandas de visa al espacio Schengen

La solicitud de visas en el espacio europeo de Schengen será enteramente realizada en línea. ( FUENTE EXTERNA )

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un procedimiento para que la solicitud de visas en el espacio europeo de Schengen sea enteramente realizada en línea.

La digitalización del proceso de visado eliminará la necesidad de que cada solicitante reciba una etiqueta o un adhesivo en su pasaporte, lo que significa que no habrá más citas en consulados u oficinas de proveedores de servicios.

Este sistema "simplificará el proceso de solicitud para los viajeros", dijo el ministro español de Interior, Fernando Grande Marlaska, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la UE.

El espacio Schengen comprende a 23 de los 27 países de la UE, además de países asociados como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

La modificación del proceso de demandas de visado requirió demoradas negociaciones en el Parlamento Europeo, y entrará plenamente en vigor tres semanas después de publicado en el Diario Oficial de la UE.

Una vez que el sistema sea implementado, las personas que soliciten estancias cortas en el espacio podrán cargar copias electrónicas de sus documentos de viaje con información biométrica y pagar tarifas.

Caso una demanda sea aprobada, un demandante visa recibirá un código de barras firmado criptográficamente para imprimir o almacenar en un dispositivo portátil.

Los ciudadanos de más de 60 países de todo el mundo no necesitan solicitar visas Schengen para visitas cortas.

Pero quienes soliciten visados por esa vía se someterán al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), similar al sistema ESTA empleado por Estados Unidos.

Todos los visitantes que ingresen a la Unión Europea (con visas o exenciones de visas más ETIAS) pasarán por el sistema automatizado de entrada/salida de la UE (EES).

El EES computarizado registrará los detalles y datos biométricos de una persona junto con su fecha de entrada y salida, realizando un seguimiento de las estancias excesivas y las entradas rechazadas.