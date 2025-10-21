El papa León XIV otorga bendición apostólica a la Virgen Peregrina de la Altagracia

El papa León XIV otorgando la bendición apostólica a la Virgen Peregrina de la Altagracia durante la audiencia en el Vaticano. ( FUENTE EXTERNA )

Durante una audiencia en el Vaticano, el Papa León XIV otorgó su bendición apostólica a la Virgen Peregrina de la Altagracia.

La imagen fue presentada por Manuel Grullón Hernández, en representación de la Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E., y fue recibida con gran solemnidad, reconociendo el valor espiritual y cultural que esta devoción representa para la República Dominicana.

La Virgen Peregrina de la Altagracia es una iniciativa especial creada por la Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E., cuyo propósito es fortalecer la fe mariana y difundir la profunda devoción que une al pueblo dominicano con su madre protectora.

El proyecto consiste en una réplica itinerante de la Virgen de la Altagracia, pintada por el artista dominicano Ruddy Taveras en un estilo ultrarrealista, para peregrinar por distintos lugares emblemáticos, catedrales y parroquias tanto dentro como fuera del país.

Con la bendición papal, la Virgen Peregrina continuará su misión internacional promoviendo la fe, el turismo religioso y los lazos culturales entre los dominicanos en su país y en la diáspora.

"La bendición en el Vaticano representa un nuevo capítulo en la historia de la devoción altagraciana y un reconocimiento a los esfuerzos de la fundación por preservar y proyectar el legado espiritual y artístico de la madre protectora del pueblo dominicano hacia el mundo", señala el comunicado.

Próxima misión en Italia

Durante los próximos dos meses, la Virgen Peregrina visitará diferentes santuarios, parroquias y comunidades en Italia, acercándose especialmente a la diáspora dominicana. Su agenda incluye celebraciones eucarísticas, encuentros culturales y una muestra itinerante que resalta la historia, el arte y la devoción a la Virgen de la Altagracia.

Las instituciones religiosas, académicas y comunitarias interesadas en recibir a la Virgen Peregrina pueden solicitar su inclusión en la ruta oficial a través de la Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E.

Para más información sobre esta misión y su recorrido, se recomienda contactar directamente con la fundación.