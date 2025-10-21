Prisión preventiva para una mujer china por robo de oro en un museo de París

Fachada del Museo de Historia Natural de París donde se produjo un robo de pepitas de oro procedentes de Bolivia, Rusia, Estados Unidos y Australia. ( FUENTE EXTERNA )

La justicia francesa ordenó prisión preventiva para una mujer china de 24 años por el robo en el Museo de Historia Natural de París de pepitas de oro procedentes de Bolivia, Rusia, Estados Unidos y Australia, informó este martes la fiscalía.

El hurto tuvo lugar el 16 de septiembre, semanas antes de la espectacular sustracción de joyas en el famoso museo del Louvre de la capital, que reavivó el domingo las críticas sobre la seguridad en las instituciones culturales de Francia.

Las autoridades españolas capturaron a la mujer el 30 de septiembre, en virtud de una orden de detención europea, y la entregaron a Francia el 13 de octubre, precisó la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

Ese mismo día, fue imputada por robo en banda organizada y asociación ilícita, añadió Beccuau. La justicia ordenó su prisión preventiva.

Una empleada de limpieza fue la encargada de dar la alerta sobre el robo, al constatar la presencia de escombros en la zona donde estaban expuestas las piezas.

Objetos robados

Entre los objetos robados figuran "pepitas originarias de Bolivia legadas a la Academia de Ciencias en el siglo XVIII; del Ural, ofrecidas por el zar Nicolás I de Rusia en 1833 al museo", o "de California, descubiertas durante la fiebre del oro en la segunda mitad del siglo XIX", detalla el comunicado.

También "una pepita de oro de más de 5 kg originaria de Australia descubierta en 1990", según el texto.

El prejuicio se estima en 1.5 millones de euros (1.74 millones de dólares), aunque el valor histórico y científico de estas piezas es "inestimable", apuntó la representante del ministerio público.

Los investigadores constataron que dos puertas habían sido cortadas con una sierra radial y que se usó un soplete para romper la vitrina que contenía las pepitas.

En el lugar se descubrieron el soplete, tres bombonas de gas utilizadas para alimentarlo, la sierra, un destornillador y otras herramientas.

Las imágenes de videovigilancia mostraron que una sola persona había entrado por la fuerza en el museo poco después de la 01H00, para salir unas cuatro horas después, explicó Beccuau.

Las investigaciones telefónicas demostraron que esta persona había dejado Francia el 16 de septiembre y se disponía a regresar a China. En el momento de su detención, intentó deshacerse de trozos de oro fundido, con un peso de cerca de 1 kilogramo.