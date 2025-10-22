×
La UE acuerda imponer nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania

Estas sanciones incluyen la prohibición total de la importación de gas natural de Rusia para 2026

    Expandir imagen
    La UE acuerda imponer nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania
    Los 27 países del bloque quieren restringir los viajes de los diplomáticos rusos en Europa. (FUENTE EXTERNA)

    La Unión Europea acordó este miércoles imponer nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania destinadas a lastrar los ingresos de Moscú por la venta de hidrocarburos, informó Dinamarca, que tiene la presidencia rotativa del bloque.

    Estas sanciones incluyen la prohibición total de la importación de gas natural de Rusia para 2026, un año antes de lo previsto, y medidas adicionales contra la denominada flota fantasma de petroleros que supuestamente Moscú utiliza para eludir las sanciones de los países occidentales.

    Además, los 27 países del bloque quieren restringir los viajes de los diplomáticos rusos en Europa.

    Barcos en la mira

    Unos 117 nuevos barcos de la flota fantasma rusa están en la mira, llevando a 558 el número total de barcos sancionados por los europeos.

    Esta flota, que comprende entre 600 y 1,400 barcos según la UE, facilita a Rusia seguir exportando su crudo, pese a las sanciones occidentales.

    La UE sanciona además nuevas empresas en varios países, de las cuales 12 en China y tres en India, que ayudan a Rusia a evitar las sanciones occidentales sobre las transferencias de tecnología, especialmente en la producción de drones.

    • Cinco bancos, en Hong Kong, Paraguay o Tayikistán, también fueron sancionados.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.