La hija de Brigitte Macron testificará en el juicio por ciberacoso a su madre

La acusada Amandine Roy muestra su convocatoria en su teléfono el primer día del juicio por ciberacoso sexista contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, en el Tribunal de París en París, Francia, el 27 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/TERESA SUAREZ )

La hija de Brigitte Macron, esposa del presidente francés y víctima de informaciones falsas asegurando que es una mujer transgénero, testificará este martes en el segundo día del juicio por ciberacoso a la primera dama de Francia.

Las audiencias empezaron el lunes en París y se producen después de que en julio la pareja presidencial inició acciones legales en Estados Unidos por difamación tras años de polémicas y rumores difundidos por redes conspirativas y de extrema derecha.

Brigitte Macron, de 72 años, no estuvo presente el lunes en el inicio del juicio contra los acusados, ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años.

La esposa del dirigente explicó a los investigadores que el rumor le afectó mucho a ella y a su familia, especialmente a sus nietos, a quienes les dijeron que su abuela era un hombre.

El abogado de la primera dama pidió a su hija Tiphaine Auzière que testifique.

Los acusados

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido en las redes sociales como "Zoé Sagan".

Su cuenta de X, ahora suspendida, ha sido objeto de varias denuncias.

El lunes, varios acusados —un corredor de bolsa, un profesor de educación física y un informático— expresaron su sorpresa por tener que responder por publicaciones "satíricas" que, en su opinión, entraban dentro del ámbito de la libertad de expresión.

Una de ellos, una "médium" de 51 años, deseó ejercer su derecho al silencio, explicando que ya se había "expresado" sobre el tema.

La mujer es autora de un video viral publicado en 2021 en el que afirma que Brigitte Macron nunca existió y que su hermano Jean-Michel asumió su identidad tras una transición de género.

La "médium" fue hallada culpable por difamación en 2024 y condenada por la justicia francesa a pagarle varios miles de euros en concepto de daños y perjuicios a Brigitte Macron y a su hermano, pero fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio.

Brigitte Macron y su hermano apelaron la decisión.