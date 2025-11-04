Reino Unido prohibirá imágenes de estrangulamiento o asfixia en sitios pornográficos

Las imágenes de estrangulamiento o asfixia en sitios pornográficos serán ilegales en Reino Unido. ( FUENTE EXTERNA )

Las imágenes de estrangulamiento o asfixia en sitios pornográficos serán ilegales en Reino Unido, anunció el martes el gobierno británico, como parte de una medida destinada a proteger a las mujeres y a las jóvenes de este tipo de violencia.

Según un informe independiente publicado en febrero, citado por el Ejecutivo, la pornografía contribuye a establecer el estrangulamiento como una "norma sexual", especialmente entre los jóvenes. El estudio destacó además que este tipo de contenido abunda en internet.

La posesión o publicación de imágenes pornográficas que muestren estrangulamientos o asfixias quedará prohibida por ley, conforme a las disposiciones que actualmente examina el Parlamento británico.

Responsabilidad de las plataformas

Los sitios estarán obligados a eliminar este tipo de material.

Además las víctimas dispondrán de más tiempo para denunciar los hechos ante la justicia, ya que el plazo se ampliará de 6 meses a 3 años.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, señaló que quienes publican o promueven estas prácticas "contribuyen a una cultura de la violencia que no tiene cabida en nuestra sociedad".

Añadió que el gobierno exigirá responsabilidades a las plataformas y velará para que bloqueen esos contenidos antes de que se propaguen.

Según las autoridades los sitios podrían utilizar sistemas automatizados para detectar y ocultar imágenes de forma preventiva, además de adoptar políticas más estrictas que impidan la difusión de material violento.

El Instituto para la Lucha contra el Estrangulamiento, organización financiada por el gobierno, advirtió sobre los graves riesgos de los contenidos en línea no regulados, especialmente para niños y adolescentes.

"Estas imágenes pueden enviar mensajes confusos y dañinos a los jóvenes sobre lo que es normal o aceptable en las relaciones íntimas", señaló Bernie Ryan, presidente del instituto.