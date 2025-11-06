Cómo son las muñecas sexuales que provocaron el escándalo de Shein y Temu en Europa

Muñeca sexual de silicona con rasgos faciales y corporales infantiles, similar a las que motivaron la investigación europea contra Shein y Temu por presunta representación sexual de menores. ( FUENTE EXTERNA )

Las muñecas sexuales que han colocado a las plataformas Shein y Temu en el centro de una investigación europea presentan características que, según las autoridades francesas, las asemejan a menores de edad.

Los productos, vendidos por terceros en los marketplaces de ambas compañías, fueron descritos por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (Dgccrf) como "objetos que reproducen de forma hiperrealista cuerpos infantiles con finalidad sexual".

De acuerdo con el diario Le Monde, las muñecas estaban fabricadas en silicona y materiales sintéticos de alta definición, con rasgos corporales y faciales que recordaban a niños o adolescentes. Algunas medían menos de un metro de altura y eran presentadas en catálogos digitales sin restricciones de edad ni advertencias de contenido sexual. Las descripciones de los vendedores incluían expresiones ambiguas que, según la Dgccrf, confirmaban su uso sexual.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-06-at-102840-am-b8e2f757.jpeg Las muñecas sexuales retiradas de las plataformas Shein y Temu son investigadas en Europa por su aparente semejanza con menores de edad, según las autoridades francesas. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades francesas iniciaron una investigación penal después de hallar decenas de anuncios en el sitio de Shein que ofrecían estos productos bajo las etiquetas "real doll" o "anime girl". La Fiscalía de París consideró que estos artículos podrían violar el Código Penal francés, que prohíbe toda representación sexual de menores, incluso cuando se trate de objetos o simulaciones.

El hallazgo provocó una reacción inmediata de la compañía. Shein eliminó todas las referencias a "sex dolls" en sus catálogos globales y anunció una prohibición permanente de esa categoría. Temu, por su parte, aseguró que cooperará con las autoridades europeas y reforzará los filtros de verificación de sus vendedores.

El caso ha generado un amplio debate en la Unión Europea. Según Reuters y El País, Francia pidió a Bruselas evaluar sanciones y posibles suspensiones de acceso a las plataformas que permitan la venta de artículos ilegales o que representen un riesgo moral o penal.

Exigen eliminar el contenido

La Comisión Europea recordó que tanto Shein como Temu están sujetas al Digital Services Act (DSA), que exige a las grandes plataformas eliminar contenido ilícito y supervisar los riesgos sistémicos derivados de sus marketplaces. La venta de muñecas con rasgos infantiles se considera una infracción grave a esas normas.

En su defensa, ambas compañías sostienen que los anuncios procedían de vendedores independientes y que ya fueron retirados. Sin embargo, Le Monde advierte que las autoridades continúan investigando el grado de supervisión que ejercen las plataformas sobre los productos que se comercializan bajo su marca.