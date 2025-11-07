Suecia tiene más de 17,000 miembros activos en bandas criminales, según la policía

Imagen de archivo de uno de los disturbios recientes protagonizados por bandas criminales en Suecia. ( FUENTE EXTERNA )

Suecia tiene unos 17,500 miembros activos de redes criminales, anunció el viernes la policía, que apuntó que aproximadamente otras 50,000 personas están vinculadas al crimen organizado.

Este país escandinavo, de 10.6 millones de habitantes, lucha desde hace más de diez años para frenar el aumento de la violencia relacionada con pandillas. Allí, los tiroteos y los ataques con explosivos caseros son casi diarios debido a ajustes de cuentas y al control del tráfico de drogas.

El gobierno pidió a la policía que proporcionara una visión general del crimen organizado, y un primer informe publicado en 2024 estimaba en 14,000 el número de miembros de grupos criminales.

El método de cálculo cambió, explicó la jefa de la policía, Petra Lundh, durante una conferencia de prensa.

"No vemos ningún indicio claro de un aumento o una disminución, aunque las cifras de este año parecen ser más altas", dijo, destacando que "se utilizaron criterios estrictos para determinar quién podía ser considerado activo".

Lundh reconoció que "los grupos de criminales activos pertenecientes a bandas, así como aquellos vinculados a ellas, son demasiado numerosos".

El reto del gobierno

El gobierno de derecha del primer ministro Ulf Kristersson se formó en 2022 con la promesa de luchar contra la criminalidad.

Otorgó amplios poderes a la policía e introdujo medidas destinadas a combatir la delincuencia juvenil, incluyendo una propuesta de bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años.

El gobierno también decidió crear secciones penitenciarias especiales para jóvenes en lugar de centros cerrados para menores, eliminar penas más leves para jóvenes delincuentes y la posibilidad de que la policía recurra a medidas coercitivas contra niños para llegar a los autores intelectuales de los crímenes.

Las estadísticas muestran que, aunque el número de tiroteos mortales disminuyó, el de ataques con explosivos aumentó.

La jefa de la policía insistió en que la institución no puede resolver sola el problema del crimen organizado.

"Podemos concluir que este tipo de delitos, que amenaza a la sociedad, no puede eliminarse únicamente mediante procesos judiciales. Debemos impedirlos en una fase más temprana", declaró.

Hizo un llamado a redoblar esfuerzos para frenar "el flujo de niños y jóvenes" dispuestos a cometer actos delictivos.