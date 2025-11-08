Francia convierte a República Dominicana en su aliada clave contra el narcotráfico

Un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), resguarda un cargamento de 9.588 kilos de droga (9,5 toneladas), en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Francia colocará a la República Dominicana como eje estratégico de su nueva ofensiva mundial contra el narcotráfico, según reveló un reportaje exclusivo publicado por el medio francés Le Journal du Dimanche (Le JDD).

El plan, encabezado por el ministro francés de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, busca crear una academia regional de lucha contra la criminalidad organizada con sede en Santo Domingo, que empezará a operar en 2026.

De acuerdo con Le JDD, la institución formará cada año 250 investigadores, magistrados, aduaneros y analistas financieros especializados en combate al narcotráfico, convirtiendo al país en un punto de referencia regional en materia de capacitación e inteligencia.

Una estrategia global desde el Caribe

El proyecto forma parte de la "ofensiva mundial contra la droga" que Francia impulsa para frenar la expansión del tráfico de cocaína y las redes criminales transnacionales. Barrot explicó al diario que el objetivo es reforzar la cooperación con América Latina y el Caribe, regiones donde se concentran las principales rutas de tránsito y producción.

Le JDD señala que Francia firmará doce nuevos acuerdos internacionales con países de América Latina y el Caribe. Estos convenios incluirán intercambio de inteligencia, cooperación judicial, persecución financiera de los carteles y capacitación conjunta de unidades especializadas.

En el caso dominicano, la instalación de la academia regional representa un reconocimiento a su ubicación geográfica, su infraestructura institucional y su papel como punto de enlace entre el Caribe, América del Sur y Europa, según el medio francés.

Golpear las finanzas del crimen organizado

La ofensiva anunciada por Barrot busca también atacar los recursos económicos del narcotráfico, con medidas que incluyen incautación de bienes, congelación de activos, bloqueo de transacciones y restricciones de entrada a territorio europeo para personas vinculadas a estas redes.

Según Le JDD, el plan diplomático francés prevé reforzar embajadas en países de tránsito y producción, duplicar la asistencia al desarrollo relacionada con la lucha antidroga e impulsar economías alternativas en regiones productoras de cocaína.

El ministro francés subrayó que la diplomacia de su país "ya no puede limitarse a los buenos sentimientos", y afirmó que es necesario "mostrar resultados y tener impacto" frente a las organizaciones criminales, cita el diario.

Una respuesta a la presión interna en Francia

El reportaje de Le JDD explica que esta ofensiva global responde a la creciente presión interna en Francia, donde el tráfico de drogas se asocia con un aumento sostenido de la violencia: entre el 80 % y el 90 % de los crímenes violentos o "reglamentos de cuentas" están vinculados al narcotráfico, y cada año se producen alrededor de 10,000 hospitalizaciones por consumo de estupefacientes.

Barrot ha visitado recientemente México y Colombia, principales productores y corredores de cocaína, y planea extender su recorrido hacia zonas de tránsito en África y los Balcanes, según confirmó el medio francés.

Un nuevo rol para República Dominicana

La creación de la academia en territorio dominicano marcará un cambio en el papel del país dentro de la arquitectura internacional de cooperación antidroga.

Por primera vez, la República Dominicana servirá de plataforma regional de formación e intercambio de inteligencia auspiciada por una potencia europea.

Le JDD destaca que esta iniciativa sitúa al país en el corazón de una estrategia global que busca coordinar esfuerzos diplomáticos, judiciales y financieros contra las redes que mueven la cocaína desde América del Sur hacia Europa.

El medio define la iniciativa como una "diplomacia ofensiva": una respuesta a la globalización del narcotráfico que busca conectar la lucha policial con la cooperación económica y el desarrollo de capacidades institucionales.