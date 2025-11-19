Reino Unido lanza advertencia a Putin tras detectar un buque ruso en aguas británicas

Renido Unido lanzó una advertencia al presidente ruso, Vladímir Putin, tras la detección del buque ruso "Yantar" en aguas británicas por segunda vez este año. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro británico de Defensa, John Healey, lanzó una advertencia el miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, tras la detección del buque militar "Yantar" en aguas británicas por segunda vez este año.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es que los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Y si el 'Yantar' se dirige hacia el sur esta semana, estamos preparados", declaró el ministro durante una conferencia de prensa.

Buque observado cerca de Escocia

El ministro precisó que el buque fue visto cerca del norte de Escocia y que, por primera vez, había dirigido sus láseres hacia pilotos de aviones de la Royal Air Force que vigilaban sus actividades.

"Es la segunda vez este año que entra en aguas británicas", subrayó Healey.

"Forma parte de una flota rusa diseñada para poner en peligro y comprometer nuestras infraestructuras submarinas y las de nuestros aliados", continuó el ministro.

Según Healey, se trata de "un programa ruso destinado a desarrollar capacidades que permitan asegurar la vigilancia en tiempo de paz y el sabotaje en tiempo de conflicto", añadió.

El 22 de enero, el ministro ya había lanzado un aviso a Putin tras la detección por la Royal Navy del mismo buque, calificado de "espía ruso", en el Canal de la Mancha y luego en el mar del Norte.