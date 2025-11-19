×
Propuesta de paz de EE. UU. para Ucrania implica cesión de territorio y reducción del ejército

El plan estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado"

    Propuesta de paz de EE. UU. para Ucrania implica cesión de territorio y reducción del ejército
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, espera resultados de procesos diplomáticos. (ARCHIVO)

    Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos que exige a Kiev ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles a AFP una fuente conocedora del caso.

    Reducción del ejército

    El plan estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400,000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.