BBC perdió 1,400 millones de dólares en un año por impago de licencias y menos clientes

La BBC perdió 1,100 millones de libras (1,400 millones de dólares) de ingresos en un año, al eludir muchos clientes el pago de la licencia y por la disminución de televidentes, alertó el viernes una comisión parlamentaria británica.

La Comisión de Cuentas Públicas, que supervisa el uso de los fondos del contribuyente, realizó este informe, correspondiente al período entre los meses de abril de 2024 y 2025.

El documento de la comisión llega cuando la BBC ha sido amenazada por Donald Trump con una demanda por difamación, debido a un montaje engañoso de un discurso del presidente estadounidense.

La BBC obtiene la mayor parte de sus fondos por esta licencia televisiva, que asciende para cada contribuyente a 174.50 libras anuales (unos 223 dólares), para unos ingresos totales de 3,800 millones de libras (4,864 millones de dólares), en ese año supervisado por la comisión.

Según los parlamentarios, el análisis de las cuentas de la BBC reveló que la tasa de fraude en la licencia asciende ahora al 12.5 %.

Además, 3.6 millones de hogares declaran que ya no necesitan la licencia, argumentando que ya no ven la BBC, frente a 2.4 millones en 2021.

Pago de licencia

La comisión estima que "la BBC no hace lo suficiente para hacer cumplir el pago de la licencia".

Los parlamentarios llaman a una revisión del control, señalando que el sistema de visitas domiciliarias es "cada vez menos eficaz".

De hecho, aunque el número de visitas a hogares sin licencia aumentó un 50 % el año pasado, esto no se tradujo en pagos adicionales ni en un aumento de las acciones legales por impago.

Citada en el informe, la BBC defendió la dificultad de realizar los controles, dado que muchos contribuyentes se niegan a abrir la puerta a los inspectores.

El informe también destaca otro desafío, como es interesar a un público más joven, que se siente atraído por otros medios distintos a la BBC.