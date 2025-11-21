×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Gijón
Gijón

Prostituta acusada de dejar morir a cliente y transferirse 3,500 euros con el celular de la víctima

La mujer será juzgada por omisión de socorro y estafa tras presuntamente aprovechar el reconocimiento facial del móvil de la víctima

    Expandir imagen
    Prostituta acusada de dejar morir a cliente y transferirse 3,500 euros con el celular de la víctima
    La Fiscalía de Gijón sostiene que la prostituta no pidió ayuda mientras el joven convulsionaba y realizó transferencias usando su rostro. (ILUSTRACIÓN REALIZADA POR CHATGPT.)

    Una mujer será juzgada en Gijón acusada de dejar morir a un joven de 24 años durante un encuentro sexual y de transferirse más de 3,500 euros utilizando el reconocimiento facial del teléfono de la víctima. Según El Comercio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y una multa de 7,200 euros por omisión de socorro y estafa continuada.

    De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2023. La acusada había pactado con el joven una relación sexual por 60 euros la media hora.

    Una vez en el piso, el cliente consumió alcohol y drogas, comenzó a sentirse mal y sufrió convulsiones. Pese a la gravedad evidente, la mujer no pidió ayuda: lo arrastró hasta el descansillo del edificio y lo dejó allí.

    RELACIONADAS

    La autopsia determinó que el fallecimiento se debió a un fallo multiorgánico relacionado con el consumo de sustancias.

    Durante el episodio, la acusada realizó varias transferencias por un total de 3,515 euros desde la cuenta del joven hacia cuentas suyas y de su hija, entre las 16:00 y las 17:30 horas. Para ello, desbloqueó el móvil del joven usando su rostro, según la Fiscalía.

    Tras abandonar al cliente, madre e hija bajaron a una lavandería y pidieron a una mujer que llamara al 112, pese a disponer de varios teléfonos. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar la muerte.

    La Fiscalía reclama que la acusada devuelva el dinero transferido e indemnice a la madre del fallecido con 15.000 euros por daños morales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.