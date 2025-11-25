Hombre en Italia momificó el cuerpo de su madre para seguir cobrando su pensión

A la izquierda, Graziella Dall´Oglio; a la derecha, su hijo disfrazado como una anciana al intentar renovar la tarjeta de identidad de su madre fallecida.

Un caso insólito y macabro sacude a la localidad de Borgo Virgilio, en Mantua, Italia. Un hombre fue descubierto haciéndose pasar por su madre fallecida para continuar cobrando su pensión y administrar los ingresos familiares, y cuando la policía acudió a su vivienda encontró el cadáver de la mujer, momificado, en una habitación.

La información fue publicada por el diario Corriere della Sera, que detalla que el hombre —un enfermero desempleado— se presentó recientemente en la oficina de registro municipal vestido como una anciana para renovar la tarjeta de identidad de su madre, Graziella Dall´Oglio.

El disfraz, cuidadosamente elaborado, incluía cabello corto con corte femenino, maquillaje, blusa de estilo setentero, collar de perlas y aretes clásicos.

A primera vista parecía una mujer mayor, pero algo no encajaba. Una funcionaria detectó enseguida que la piel y la estructura corporal no coincidían con la edad declarada de 85 años. Tras alertar a sus superiores, se abrió una investigación interna que comparó la foto tomada en la oficina con la imagen de la identidad anterior, que había caducado una década antes. Una similitud evidente, sí, pero no lo suficiente para pasar desapercibido.

La investigación reveló que la señora Dall´Oglio no mantenía contacto social desde hacía años. En cambio, su pensión —unos 53 mil euros anuales, provenientes de la pensión de viudez de su esposo médico y de rentas inmobiliarias— seguía depositándose y siendo cobrada sin interrupción.

La policía citó al hombre nuevamente bajo el pretexto de completar el trámite. Al reconocer su identidad real, los agentes solicitaron realizar una inspección domiciliaria. Él aceptó con resignación. Dentro de la casa, la escena fue estremecedora: el cuerpo de la madre se encontraba en una habitación, perfectamente conservado en estado de momificación.

Investigación

El hombre permanece bajo investigación formal por fraude y ocultamiento de cadáver. Las autoridades evalúan desde cuándo habría muerto la mujer, aunque Corriere della Sera señala que la ausencia de registro público y la continuidad del cobro de la pensión sugieren que su fallecimiento podría haberse producido varios años atrás.

El caso ha conmocionado a la comunidad, donde los vecinos han descrito un ambiente que alguna vez fue alegre y familiar, convertido progresivamente en silencio y tristeza. Las autoridades municipales confirmaron que continuarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas.