Europa se planta ante Trump y marca distancia: "Los europeos decidirán sobre los activos rusos"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante la apertura de la Cumbre Internacional Adopt AI en el Grand Palais de París, Francia, el 25 de noviembre de 2025. ( EFE )

Europa volvió a chocar con Estados Unidos este martes, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, planteara su intención de apropiarse de una parte de los activos rusos congelados en el sistema europeo.

La respuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, y del primer ministro británico, Keir Starmer, marcó un nuevo punto de tensión transatlántica y reforzó la idea, cada vez más extendida en el continente, de que Washington ya no actúa como un aliado fiable.

Macron afirmó que los 185,000 millones de euros retenidos en Euroclear "pertenecen a la Unión Europea" y que solo los países europeos decidirán qué hacer con ellos. Starmer respaldó esa posición y dijo que Reino Unido está listo para actuar junto a la UE, pero únicamente sobre la base de los activos inmovilizados bajo jurisdicción europea.

El mensaje chocó de frente con el plan de paz presentado por Trump, que pretende destinar 86,000 millones de euros a "iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania", además de asegurar para Washington el 50 % de los beneficios futuros derivados de esas inversiones.

La UE lleva meses discutiendo qué hacer con los fondos rusos congelados, enfrentando el bloqueo del primer ministro belga, Bart de Wever, quien se rehúsa a autorizar su uso por temor a represalias jurídicas y políticas de Moscú. En Bruselas se llegó a mencionar que los recientes vuelos de drones sobre territorio belga serían una advertencia rusa sobre ese expediente.

La presión de Trump obligó al bloque a acelerar una decisión, que deberá tomarse en la cumbre de jefes de Estado de diciembre.

Seguridad europea

Mientras tanto, la discusión sobre el rol de Estados Unidos en la seguridad europea se ha intensificado. Josep Borrell, ex jefe de política exterior de la UE, afirmó que Europa "ya no puede considerar a Estados Unidos un aliado", después de que Washington enviara directamente su propuesta de paz a Kiev sin consultar a las capitales europeas.

Según Borrell, la postura de Trump ha demostrado "el fracaso de la estrategia de apaciguamiento" del bloque hacia Washington. Cuestionó que Europa haya cedido en materia de gasto militar, aranceles y energía "sin obtener nada" a cambio.

En paralelo, Ucrania analiza el plan estadounidense, que deja por fuera su aspiración de ingresar a la OTAN y plantea concesiones territoriales. Rusia ha indicado que está dispuesta a discutir el borrador de Washington, pero ha rechazado la propuesta alternativa impulsada por Reino Unido, Francia y Alemania.

Macron y Starmer aseguraron que las negociaciones "avanzan en la buena dirección", mientras Francia y Reino Unido liderarán un nuevo grupo de trabajo para la futura fuerza internacional de mantenimiento de paz en Ucrania, con participación de Turquía y, por primera vez, de Estados Unidos.